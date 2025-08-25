Таємниці Форест-Лодж: яку історію приховує новий будинок членів британської королівської родини

Принц Вільям та Кейт Міддлтон готуються переїхати з Аделаїдського котеджу до восьмикімнатного Форест-Лодж у Віндзорському Великому парку, який вони вже охрестили своїм "довічним домом". Однак історія цього будинку 18 століття виявилася значно темнішою та складнішою, ніж можна було очікувати, із пов’язаними з ним драматичними подіями, рабською працею та трагічними випадками серед колишніх мешканців.

За інформацією Daily Mail, Форест-Лодж, спершу відомий як Холлі-Гроув Хаус, був збудований наприкінці 1700-х років сером Джеффрі Ваятвіллем, архітектором, який перебудовував частини Віндзорського замку за правління Георга IV. Сади навколо будинку створив Хамфрі Рептон, відомий як наступник знаменитого Кейпебіліті Брауна та один із піонерів англійського пейзажного саду. Перший власник сер Джеффрі планував жити тут особисто, але георгіанський особняк придбав лондонський шотландець Спенсер Маккей.

Маккей заробляв на кавових і ромових плантаціях у Гаяні та використовував сотні рабів для отримання прибутку. Під час повстання рабів у 1823 році десятки його підлеглих загинули, а після придушення руху ще 27 осіб були страчені за наказом британського губернатора, їхні тіла залишалися гнити на сонці місяцями як попередження. Коли рабство було скасоване у 1834 році, Маккей отримав компенсацію у розмірі сучасних 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Форест-Лодж Фото: Getty Images

Видання зазначає, що Форест-Лодж має й культурно-історичне значення. У 1930-х роках його відвідувала Еліс Лідделл, натхненниця роману "Аліса в Країні Чудес", а пізніше будинок орендував сер Джон Ейрд, конюх та придворний, який зіграв опосередковану роль у кризі зречення Едуарда VIII від престолу 1936 року. Ейрд залишався відданим королівському двору і пізніше застрелився у Форест-Лодж у 1973 році.

Після Ейрда маєток перейшов до 14-го лорда Нейпіра, який обслуговував королівський двір, контролюючи внутрішні конфлікти та допомагаючи вирішувати складні ситуації серед членів родини. Протягом століть резиденція змінювала власників, кожен із яких залишав свій слід у її історії.

Тепер Форест-Лодж стане домівкою Вільяма, Кейт та їхніх дітей. Хоча для подружжя він символізує новий початок після випробувань у Аделаїдському котеджі, історія будинку нагадує про темні сторінки британського минулого, включно з рабством, політичними інтригами та трагічними випадками серед колишніх мешканців.

