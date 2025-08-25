Кейт Міддлтон несподівано змінила колір волосся: про що це може сигналізувати

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з'явилася на публіці з раптовою зміною зовнішності: її звичний упродовж тривалого часу колір волосся змінився на найсвітліший, який тільки був у принцеси за весь час.

Кейт Міддлтон представила свій найсвітліший колір волосся на сьогодні, коли відвідала недільну церковну службу в Креті-Кірк у Балморалі, що у Шотландії. Про це пише видання Fox News.

Принцесу Уельську сфотографували у новому образі, коли та сиділа на пасажирському сидінні Range Rover. Також на церковну службу їхав її чоловік, принц Вільям, і трійко їхніх дітей. Уже біля храму до Кейт Міддлтон та принца Вільяма приєдналися інші високопоставлені королівські особи Шотландії, зокрема король Чарльз III та королева Камілла.

Про що може свідчити новий колір волосся Кейт Міддлтон

Керолін Мейр, британська психологиня та доктор філософії, розповіла кореспондентам Fox News, про що може сигналізувати раптова зміна образу принцеси Уельської.

"Волосся — це наша найвища краса та символ здоров'я й жіночності", — зазначила експертка.

За її словами, у такий спосіб Кейт Міддлтон, ймовірно, хоче себе відчувати "яскравішою та енергійнішою".

"Кейт, можливо, захоче почати все спочатку, прийнявши легший погляд на життя", — пояснила Керолін Мейр.

Також експертка вважає, що Кейт Міддлтон, можливо, прагне повернути свободу дій, залишивши хворобу позаду.

Хвороба Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська оголосила у відеозверненні, що з лютого 2024 року бореться з онкологією та проходить хімієтерапію. Перед цим Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині.

Як з'ясувало видання Vanity Fair у червні 2024 року, хвороба Кейт Міддлтон вплинула на всю монархію. Представники королівського палацу розповідали, що принцеса Уельська відіграє одну з вирішальних ролей у монархії.

У липні 2025 року Кейт Міддлтон вперше розповіла про ремісію після лікування раку, повідомляло видання The Independent. Принцеса Уельська зізналася, що хвороба для неї стала подорожжю, яка змінює життя.

