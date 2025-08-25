Кейт Миддлтон неожиданно изменила цвет волос: о чем это может сигнализировать

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике с внезапным изменением внешности: ее привычный на протяжении долгого времени цвет волос сменился на самый светлый, который только был у принцессы за все время.

Кейт Миддлтон представила свой самый светлый цвет волос на сегодня, когда посетила воскресную церковную службу в Крети-Кирк в Балморале, что в Шотландии. Об этом пишет издание Fox News.

Принцессу Уэльскую сфотографировали в новом образе, когда она сидела на пассажирском сиденье Range Rover. Также на церковную службу ехал ее муж, принц Уильям, и трое их детей. Уже возле храма к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму присоединились другие высокопоставленные королевские особы Шотландии, в частности король Чарльз III и королева Камилла.

О чем может свидетельствовать новый цвет волос Кейт Миддлтон

Кэролин Мейр, британский психолог и доктор философии, рассказала корреспондентам Fox News, о чем может сигнализировать внезапная смена образа принцессы Уэльской.

"Волосы — это наша высшая красота и символ здоровья и женственности", — отметила эксперт.

По ее словам, таким образом Кейт Миддлтон, вероятно, хочет себя чувствовать "ярче и энергичнее".

"Кейт, возможно, захочет начать все сначала, приняв более легкий взгляд на жизнь", — пояснила Кэролин Мейр.

Также эксперт считает, что Кейт Миддлтон, возможно, стремится вернуть свободу действий, оставив болезнь позади.

Болезнь Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская объявила в видеообращении, что с февраля 2024 года борется с онкологией и проходит химиотерапию. Перед этим Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости.

Как выяснило издание Vanity Fair в июне 2024 года, болезнь Кейт Миддлтон повлияла на всю монархию. Представители королевского дворца рассказывали, что принцесса Уэльская играет одну из решающих ролей в монархии.

В июле 2025 года Кейт Миддлтон впервые рассказала о ремиссии после лечения рака, сообщало издание The Independent. Принцесса Уэльская призналась, что болезнь для нее стала путешествием, которое меняет жизнь.

