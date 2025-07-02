"Это американские горки": Кейт Миддлтон впервые рассказала о ремиссии после лечения рака

43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин, которая перенесла рак, призналась, что ее болезнь и выздоровление – это путешествие, меняющее жизнь.

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Во время своего визита в больницу Колчестера в Эссексе Кейт Миддлтон рассказала о том, как рак влияет на семью и друзей, пишет The Independent.

"Это опыт, который меняет жизнь как для отдельного пациента, так и для его семьи — и на самом деле иногда это остается незамеченным, вы не обязательно, особенно когда это происходит впервые, вы не понимаете, какое влияние это окажет", — сказала принцесса группе пользователей, волонтеров и сотрудников Центра благополучия онкологических больных.

Прринцесса пообщалась с пациентами и сотрудниками Центра благополучия онкологических больных Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

У принцессы диагностировали неизвестную форму рака в марте прошлого года, в том же году, когда у короля также обнаружили рак.

После постановки диагноза она столкнулась с девятимесячной борьбой и прошла "профилактическую химиотерапию".

14 января Кейт подтвердила, что официально находится в состоянии ремиссии рака. В тот же день она неожиданно посетила больницу Royal Marsden, где проходила лечение.

В Эссексе после посещения центра принцесса посадила несколько кораллово-розовых роз сорта Catherine’s Rose в саду благополучия Королевского садоводческого общества (RHS) больницы, который предлагает восстановительное пространство для персонала, пациентов и посетителей.

Принцесса Уэльская посадила розы, названные в ее честь Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

RHS назвало цветок в ее честь, чтобы повысить осведомленность о важности проведения времени на открытом воздухе для физического, психического и духовного благополучия людей.

Обсуждая свой путь исцеления, принцесса добавила, что в это период поддержка бесценна.

"Кто-то описал мне этот путь исцеления и восстановления как своего рода зигзаг. Это американские горки, это не гладкая равнина, как вы ожидаете, но реальность такова, что это не та. Вы проходите через трудные времена, и иметь такое место, иметь сеть поддержки, будь то через творчество, пение или садоводство, что бы это ни было, очень ценно, и здорово, что это есть в этом сообществе", – сказала будущая королева.

Будущая королева подчеркнула важность поддержки онкобольных Фото: Instagram @princeandprincessofwales

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