"Це американські гірки": Кейт Міддлтон уперше розповіла про ремісію після лікування раку

43-річна принцеса Уельська Кетрін, яка перенесла рак, зізналася, що її хвороба і одужання — це подорож, яка змінює життя.

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Під час свого візиту до лікарні Колчестера в Ессексі Кейт Міддлтон розповіла про те, як рак впливає на сім'ю і друзів, пише The Independent.

"Це досвід, який змінює життя як для окремого пацієнта, так і для його сім'ї — і насправді іноді це залишається непоміченим, ви не обов'язково, особливо коли це відбувається вперше, ви не розумієте, який вплив це матиме", — сказала принцеса групі користувачів, волонтерів та працівників Центру благополуччя онкологічних хворих.

Прринцеса поспілкувалася з пацієнтами та співробітниками Центру благополуччя онкологічних хворих Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

У принцеси діагностували невідому форму раку в березні минулого року, того ж року, коли в короля також виявили рак.

Після постановки діагнозу вона зіткнулася з дев'ятимісячною боротьбою і пройшла "профілактичну хіміотерапію".

14 січня Кейт підтвердила, що офіційно перебуває в стані ремісії раку. Того ж дня вона несподівано відвідала лікарню Royal Marsden, де проходила лікування.

В Ессексі після відвідин центру принцеса посадила кілька коралово-рожевих троянд сорту Catherine's Rose в саду благополуччя Королівського садівничого товариства (RHS) лікарні, який пропонує відновлювальний простір для персоналу, пацієнтів і відвідувачів.

Принцеса Уельська посадила троянди, названі на її честь Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Фото: Instagram @princeandprincessofwales

RHS назвало квітку на її честь, щоб підвищити обізнаність про важливість проведення часу на відкритому повітрі для фізичного, психічного і духовного благополуччя людей.

Обговорюючи свій шлях зцілення, принцеса додала, що в цей період підтримка безцінна.

"Хтось описав мені цей шлях зцілення і відновлення як свого роду зигзаг. Це американські гірки, це не гладка рівнина, як ви очікуєте, але реальність така, що це не та. Ви проходите через важкі часи, і мати таке місце, мати мережу підтримки, чи то через творчість, співи, чи то через садівництво, хай би що це було, дуже цінно, і здорово, що це є в цій спільноті", — сказала майбутня королева.

Майбутня королева наголосила на важливості підтримки онкохворих Фото: Instagram @princeandprincessofwales

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