Принц Уильям и Кейт Миддлтон категорически не хотят жить в большом дворце: инсайдеры раскрыли причины

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к переезду в свое новое поместье Forest Lodge, которое по размерам несколько больше, чем их нынешний Adelaide Cottage. Однако они вовсе не рассматривают Букингемский дворец для будущей жизни, даже когда принц получит статус короля.

Принц и принцесса Уэльские, которые имеют троих детей в возрасте 12, 10 и 7 лет, уже к Рождеству планируют переселиться в поместье Forest Lodge на территории Виндзорского Большого парка. Несмотря на величие и размеры Forest Lodge, у королевской четы есть возможности жить в большем поместье, однако они пытаются всячески избежать такого пути. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Современное видение монархии и личные обстоятельства

Переезд в новое поместье стал свидетельством того, что принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют современное видение будущей монархии. Кроме того, оба хотят оставить позади некоторые неприятные воспоминания, и начать все сначала.

"Переезд дает им шанс начать с чистого листа и оставить некоторые менее счастливые воспоминания в прошлом", — отметил инсайдер.

Другой источник, знакомый с ситуацией в королевской семье, рассказал, что нежелание переезжать в огромный особняк также связано с их планами в воспитании детей. И принц Уильям, и Кейт Миддлтон не желают, чтобы их трое детей воспитывались в стенах сооружения, которое больше напоминает музей, чем дом.

"Они хотят, чтобы их дети воспитывались в настоящем семейном доме, а не в чем-то, что похоже на музей. Уильям четко дал понять, что не заинтересован в жизни в огромном дворце", — пояснил инсайдер.

Переезд в Forest Lodge отражает воспитание принца Уильяма и его воспитание

Королевский комментатор Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty Magazine, также подтверждала информацию о том, что принц Уильям не хочет жить в большом поместье.

"Это действительно красивый дом в георгианском стиле, расположенный в уединенном месте, поэтому он идеально подойдет им. Уильям не хочет жить в огромном дворце", — отметила она.

Комментатор также добавила, что переезд семьи в Forest Lodge отражает воспитание принца Уильяма.

"Он очень сознательный в отношении окружающей среды, расходов на содержание огромной резиденции и символизма более простой жизни", — пояснила Сьюард.

Большую часть своего детства принц Уильям провел в большом поместье, наблюдая за домом королевы с большим количеством персонала. После этого он осознал, что для себя желает другой жизни.

В то же время издание Page Six 28 августа рассказало, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогут прожить всю жизнь в новом поместье.

Напомним, 17 августа издание The Telegraph сообщило, что принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в новый дом, чтобы "начать все сначала".