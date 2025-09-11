В фартуке и с пучком: Кейт Миддлтон поработала на семейной фабрике

В четверг, 11 сентября, утром принцесса Уэльская совершила две отдельные поездки, каждая из которых имеет для нее особое личное значение. Сначала Кейт побывала на фабрике Sudbury Silk Mills в Саффолке, а затем поехала в графство Кент, где посетила предприятие Marina Mill в Кукстоне.

В Кенсингтонском дворце отметили, что эти визиты призваны отметить уникальное мастерство и креативность британских производителей текстиля. Там подчеркнули, что принцесса уже давно поддерживает отрасль, ведь считает ее важной составляющей культурного и творческого лица Великобритании, пишет Express.

Принцесса Кейт посетила ткацкие фабрики с семейной историей

Интерес Кейт к моде и тканям имеет глубокие корни: ее прадед Ноэл Миддлтон был директором компании William Lupton & Co, специализировавшейся на текстиле еще с XVIII века. В 2023 году во время посещения фабрики A W Hainsworth в Йоркшире принцесса узнала больше об истории своей семьи, которая более 160 лет занималась этим бизнесом.

Во время пребывания на предприятии в Саффолке Кейт ознакомилась с работой дизайнерской команды, а также побывала на производственной площадке, где ей показали процесс ткачества на современных станках. Она имела возможность пообщаться с работниками, которые занимаются контролем качества готовых тканей.

Кейт Миддлтон на семейной фабрике Фото: Getty Images

Вторая часть ее дня прошла в Кенте на фабрике Marina Mill, которая специализируется на создании и печати дизайнерских тканей для интерьера. Вместе с директором по дизайну Тандин Роукинс принцесса наблюдала за тем, как рождаются новые эскизы, а также попробовала собственноручно выполнить трафаретную печать на ткани.

Таким образом, во время двух визитов Кейт не только почтила историю своей семьи, но и поддержала современных мастеров, которые продолжают традиции британского текстильного производства.

