Отреагировала на критику: Кейт Миддлтон снова стала брюнеткой (фото)

43-летняя принцесса Уэльская привлекла внимание общества в прошлом месяце, когда ее увидели с новым цветом волос. Теперь она возвращается к своему классическому образу.

Это изменение, вероятно, стало хорошей новостью для многих ее поклонников, которые начали критиковать монаршую особу за эксперименты с внешностью. Сэм Макнайт, парикмахер принцессы Дианы, даже высказаться в социальных сетях по поводу "неприятных комментариев" в адрес Кейт. Об этом пишет издание The New York Post.

"Я шокирован, потрясен, расстроен и возмущен всеми неприятными комментариями о принцессе Уэльской, которые появились сегодня. Волосы для женщины — это что-то очень личное, это ее броня, защита, уверенность и многое другое", — написал он.

Кейт Миддлтон на матче Фото: NYPost

Макнайт упомянул, что у Миддлтон диагностировали рак, именно поэтому она "предпочла бы держаться подальше от публики".

"Я не могу поверить, насколько злые и лишенные всякой эмпатии комментарии, большинство из которых, очевидно, написаны другими женщинами, атакующие уязвимую молодую женщину, которая не имеет выбора, учитывая то, за кого она вышла замуж и какую роль она взяла на себя, чтобы мужественно предстать перед общественностью", — отметил он.

Кейт Миддлтон с новой прической Фото: NYPost Кейт Миддлтон с новой прической Фото: NYPost

Парикмахер попросил комментаторов оставить принцессу Уэльскую в покое.

"Она блестяще, тихо и бескорыстно представляла нашу страну, мягкую силу, которую мы все еще имеем как нация. Рак по-разному влияет на людей, но для каждого он меняет жизнь. Поэтому, ради Бога, оставьте ее в покое. Позор вам", — подытожил Макнайт.

