Принца Джорджа оберегают от королевского будущего: Кейт и Уильям идут против системы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон "откладывали" рассказ своему старшему сыну, принцу Джорджу, о том, что однажды он станет королем Англии, чтобы защитить его детство.

Королевский биограф Роберт Лейси раскрыл родительскую тактику принца и принцессы Уэльских в отношении их 12-летнего сына в интервью People.

"[Джордж] действительно имел период нормального детства", — сказал автор.

Лейси добавил, что Уильям "откладывал" рассказ Джорджу о его судьбе править "до последнего момента".

"Это свидетельствует об особой заботе и внимательности. Это также говорит нам о том, как Уильям относился к весу короны", — подчеркнул биограф.

В частности, Лейси предположил, что Уильям был осторожным с выбором слов, чтобы не создавать давления на ребенка из-за монарших ожиданий.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем Фото: Getty Images

"Я представляю, что когда Уильям разговаривает с Джорджем о таких вещах, он использует слова вроде "судьба", а не "долг". "Обязанность" имеет смысл ловушки; "судьба" имеет смысл выбора", — отметил Лейси.

Воспитание будущего короля

43-летний Уильям сейчас следующий в очереди наследования британского престола после того, как его отец, король Чарльз III, был коронован 6 мая 2023 года.

Эксперты предполагают, что Уильям близок к тому, чтобы стать королем, после того, как его отцу в прошлом году диагностировали рак.

Источники утверждают, что сын короля может отказаться от предоставления Джорджу титула принца Уэльского, если ребенок не закончит школу, прежде чем стать следующим наследником.

"Они хотели бы, чтобы он сосредоточился на свободе, прежде чем давать ему какие-либо королевские титулы", — говорит источник во дворце.

Другой королевский автор, Роберт Хардман, высказал мнение, что Уильям так же предан воспитанию будущего короля, как и своей собственной роли будущего монарха.

Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

Уильям и Кейт, которые также воспитывают дочь принцессу Шарлотту, 10 лет, и сына принца Луи, 7 лет, отошли от королевской традиции отправлять детей в школу для одного пола и отправили Джорджа в совместную дневную школу.

"Это перекликается с желанием Уильяма делать все более современно, отправляя всех троих детей в одну школу", — говорит королевский автор Беделл Смит.

Вместе с тем, родители рассматривают возможность отправить Джорджа в Итонский колледж, школу-интернат для мальчиков, где учился сам Уильям.

