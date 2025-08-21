"Действительно невероятная": британка рассказала, как Кейт Миддлтон ведет себя в жизни (фото)

Кейт Миддлтон является главной фанаткой принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи на их спортивных матчах, по словам мамы-коллеги, которая часто видит ее на скамейке событий.

Related video

Принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям поощряют своих троих детей заниматься спортом, а звезда "Настоящих домохозяек Лондона" Пантея Паркер говорит, что Кейт всегда рядом, чтобы подбадривать сыновей и дочь. Об этом пишет People.

"Я вижу ее довольно часто, потому что школа моего сына играет против школы ее сына. Поэтому они играют друг против друга в регби и футбол, поэтому мы всегда в ее школе или в моей школе", — сказала Паркер.

Стильная и милая Кейт Миддлтон

Она добавила, что часто видит монаршую персону, но не для того, чтобы поговорить, просто издалека: "Такая стильная, такая милая, и она никогда не пропускает ни одного матча своих детей, такая действительно невероятная".

Паркер воспитывает троих детей в возрасте 11, 9 и 8 лет со своим мужем-юристом Эдом Паркером, а также является мамой 30-летнего сына от первого брака. Ее младшие дети примерно такого же возраста, как 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 7-летний принц Луи, которых принц и принцесса Уэльские воспитывают с практическим подходом и общей любовью к спорту.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

13 июля принц Уильям и принцесса Кейт привели Джорджа и Шарлотту на финал мужского одиночного разряда чемпионата Уимблдона, подарив им день на теннисном турнире. Принцесса Кейт является покровительницей Всеанглийского клуба тенниса и крокета на лаунже, где проводится Уимблдон, и она продолжила традицию, приведя своих старших детей посмотреть некоторые финалы.

Принцесса Шарлотта пережила еще одно спортивное приключение с Уильямом через две недели, 27 июля, и вместе со своим отцом отправилась на финал Евро-2025 среди женщин в Швейцарии, где они болели за женскую сборную Англии, которая одержала победу над Испанией.

Принцесса Шарлотта интересуется теннисом Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В редком откровении о домашней жизни своей семьи принцесса Кейт ранее сказала, что все трое ее детей любят спорт и бег: "Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Они все любят спорт, а Луи без ума от регби".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с детьми готовятся к переезду в новый дом в Виндзоре.

Будущая королева рассказала о том, как природа утешала ее в течение прошлого года, когда она проходила лечение от онкологии.

Кроме того, приближается 28-я годовщина смерти принцессы Дианы, а ее сыновья Уильям и Гарри остаются отчужденными.