"Справді неймовірна": британка розповіла, як Кейт Міддлтон поводиться в житті (фото)

Кейт Міддлтон є головною фанаткою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї на їхніх спортивних матчах, за словами мами-колеги, яка часто бачить її на лаві подій.

Related video

Принцеса Уельська та її чоловік принц Вільям заохочують своїх трьох дітей займатися спортом, а зірка "Справжніх домогосподарок Лондона" Пантея Паркер каже, що Кейт завжди поруч, щоб підбадьорювати синів та доньку. Про це пише People.

"Я бачу її досить часто, тому що школа мого сина грає проти школи її сина. Тож вони грають одне проти одного в регбі та футбол, тому ми завжди в її школі або в моїй школі", — сказала Паркер.

Стильна та мила Кейт Міддлтон

Вона додала, що часто бачить монаршу персону, але не для того, щоб поговорити, просто здалеку: "Така стильна, така мила, і вона ніколи не пропускає жодного матчу своїх дітей, така справді неймовірна".

Паркер виховує трьох дітей віком 11, 9 та 8 років зі своїм чоловіком-юристом Едом Паркером, а також є мамою 30-річного сина від першого шлюбу. Її молодші діти приблизно такого ж віку, як 12-річний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта та 7-річний принц Луї, яких принц і принцеса Уельські виховують з практичним підходом та спільною любов'ю до спорту.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

13 липня принц Вільям і принцеса Кейт привели Джорджа та Шарлотту на фінал чоловічого одиночного розряду чемпіонату Вімблдону, подарувавши їм день на тенісному турнірі. Принцеса Кейт є покровителькою Всеанглійського клубу тенісу та крокету на лаунжі, де проводиться Вімблдон, і вона продовжила традицію, привівши своїх старших дітей подивитися деякі фінали.

Принцеса Шарлотта пережила ще одну спортивну пригоду з Вільямом через два тижні, 27 липня, і разом зі своїм батьком вирушила на фінал Євро-2025 серед жінок у Швейцарії, де вони вболівали за жіночу збірну Англії, яка здобула перемогу над Іспанією.

Принцеса Шарлотта цікавиться тенісом Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У рідкісному одкровенні про домашнє життя своєї родини принцеса Кейт раніше сказала, що всі троє її дітей люблять спорт і біг: "Ми завжди трохи змагаємося одне з одним. Вони всі люблять спорт, а Луї без розуму від регбі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом з дітьми готуються до переїзду у новий будинок у Віндзорі.

Майбутня королева розповіла про те, як природа втішала її протягом минулого року, коли вона проходила лікування від онкології.

Крім того, наближаються 28-мі роковини смерті принцеси Діани, а її сини Вільям і Гаррі залишаються відчуженими.