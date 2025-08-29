Принца Джорджа оберігають від королівського майбутнього: Кейт та Вільям йдуть проти системи

Принц Вільям і Кейт Міддлтон "відкладали" розповідь своєму старшому синові, принцу Джорджу, про те, що одного дня він стане королем Англії, щоб захистити його дитинство.

Королівський біограф Роберт Лейсі розкрив батьківську тактику принца та принцеси Уельських щодо їхнього 12-річного сина в інтерв'ю People.

"[Джордж] справді мав період нормального дитинства", — сказав автор.

Лейсі додав, що Вільям "відкладав" розповідь Джорджу про його долю правити "до останнього моменту".

"Це свідчить про особливу турботу та уважність. Це також говорить нам про те, як Вільям ставився до ваги корони", — наголосив біограф.

Зокрема, Лейсі припустив, що Вільям був обережним з вибором слів, щоб не створювати тиску на дитину через монарші очікування.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон із сином Джорджем Фото: Getty Images

"Я уявляю, що коли Вільям розмовляє з Джорджем про такі речі, він використовує слова на кшталт "доля", а не "обов'язок". "Обов'язок" має сенс пастки; "доля" має сенс вибору", — зазначив Лейсі.

Виховання майбутнього короля

43-річний Вільям наразі наступний у черзі успадкування британського престолу після того, як його батько, король Чарльз III, був коронований 6 травня 2023 року.

Експерти припускають, що Вільям близький до того, щоб стати королем, після того, як його батьку минулого року діагностували рак.

Джерела стверджують, що син короля може відмовитися від надання Джорджу титулу принца Уельського, якщо дитина не закінчить школу, перш ніж стати наступним спадкоємцем.

"Вони хотіли б, щоб він зосередився на свободі, перш ніж давати йому будь-які королівські титули", — каже джерело в палаці.

Інший королівський автор, Роберт Хардман, висловив думку, що Вільям так само відданий вихованню майбутнього короля, як і своїй власній ролі майбутнього монарха.

Принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

Вільям і Кейт, які також виховують доньку принцесу Шарлотту, 10 років, і сина принца Луї, 7 років, відійшли від королівської традиції відправляти дітей до школи для однієї статі та відправили Джорджа до спільної денної школи.

"Це перегукується з бажанням Вільяма робити все більш сучасно, відправляючи всіх трьох дітей в одну школу", — каже королівський автор Беделл Сміт.

Разом з тим, батьки розглядають можливість відправити Джорджа до Ітонського коледжу, школи-інтернату для хлопчиків, де навчався сам Вільям.

