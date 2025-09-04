Кейт Миддлтон поразила новым цветом волос после лета (фото)

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, как патронка Лондонского музея естествознания, и принц Уильям посетили обновленные сады музея и встретились с молодежью, которая участвует в учебных программах, помогающих им установить связь с природой и повысить биоразнообразие в городских районах.

После летних каникул со своими тремя детьми Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за почти два месяца вместе появились на публике. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц и принцесса Уэльские посетили Музей естествознания в Лондоне. Принцесса Кейт является его покровительницей. А принц Уэльский является основателем премии Earthshot Prize, глобального экологического конкурса, который ставит перед собой "простые, но амбициозные и универсальные цели на 2030 год, которые, если они будут достигнуты, восстановят планету до того, как произойдет необратимый вред".

Со своей стороны, будущая королева рассказывала о том, как природа принесла ей утешение, пока она проходила лечение от рака.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Королевская чета появилась вместе, поскольку их дети, 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 7-летний принц Луи, должны были вернуться в школу Ламбрук в среду, 3 сентября. А король Чарльз III посетил больницу Мидлендского столичного университета в Англии в день ее открытия.

Новый образ Кейт Миддлтон

Кейт продемонстрировала свои новые белокурые волосы. Она уложила их легкими волнами и улыбалась, когда разговаривала с работниками музея. В частности, будущая британская королева выбрала для выхода пиджак, брюки и светлую блузу. На ногах принцессы была низкая обувь.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

