Кейт Міддлтон вразила новим кольором волосся після літа (фото)

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, як патронка Лондонського музею природознавства, та принц Вільям відвідали оновлені сади музею і зустрілися з молоддю, яка бере участь у навчальних програмах, що допомагають їм встановити зв’язок з природою та підвищити біорізноманіття в міських районах.

Після літніх канікул зі своїми трьома дітьми Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за майже два місяці разом зʼявилися на публіці. Про це пише Hello Magazine.

Принц і принцеса Уельські відвідали Музей природознавства в Лондоні. Принцеса Кейт є його покровителькою. А принц Уельський є засновником премії Earthshot Prize, глобального екологічного конкурсу, який ставить перед собою "прості, але амбітні та універсальні цілі на 2030 рік, які, якщо їх буде досягнуто, відновлять планету до того, як відбудеться незворотна шкода".

Зі свого боку, майбутня королева розповідала про те, як природа принесла їй розраду, поки вона проходила лікування від раку.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівське подружжя з'явилося разом, оскільки їхні діти, 12-річний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта та 7-річний принц Луї, мали повернутися до школи Ламбрук у середу, 3 вересня. А король Чарльз ІІІ відвідав лікарню Мідлендського столичного університету в Англії в день її відкриття.

Новий образ Кейт Міддлтон

Кейт продемонструвала своє нове біляве волосся. Вона уклала його легкими хвилями та посміхалася, коли розмовляла з працівниками музею. Зокрема, майбутня британська королева обрала для виходу піджак, штани та світлу блузу. На ногах принцеси було низьке взуття.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Крім того, звичний упродовж тривалого часу колір волосся Кейт Міддлтон змінився на найсвітліший, який тільки був у принцеси за весь час.