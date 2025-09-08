Відреагувала на критику: Кейт Міддлтон знову стала брюнеткою (фото)

43-річна принцеса Уельська привернула увагу суспільства минулого місяця, коли її побачили з новим кольором волосся. Тепер вона повертається до свого класичного образу.

Ця зміна, ймовірно, стала гарною новиною для багатьох її шанувальників, які почали критикувати монаршу особу за експерименти із зовнішністю. Сем Макнайт, перукар принцеси Діани, навіть висловитися в соціальних мережах з приводу "неприємних коментарів" на адресу Кейт. Про це пише видання The New York Post.

"Я шокований, вражений, засмучений і обурений усіма неприємними коментарями про принцесу Уельську, які з'явилися сьогодні. Волосся для жінки — це щось дуже особисте, це її броня, захист, впевненість і багато іншого", — написав він.

Кейт Міддлтон на матчі Фото: NYPost

Макнайт згадав, що у Міддлтон діагностували рак, саме тому вона "воліла б триматися подалі від публіки".

"Я не можу повірити, наскільки злі та позбавлені будь-якої емпатії є коментарі, більшість з яких, очевидно, написані іншими жінками, що атакують вразливу молоду жінку, яка не має вибору, з огляду на те, за кого вона вийшла заміж і яку роль вона взяла на себе, щоб мужньо постати перед громадськістю", — зазначив він.

Кейт Міддлтон з новою зачіскою Фото: NYPost Кейт Міддлтон з новою зачіскою Фото: NYPost

Перукар попросив коментаторів залишити принцесу Уельську в спокої.

"Вона блискуче, тихо і безкорисливо представляла нашу країну, м'яку силу, яку ми все ще маємо як нація. Рак по-різному впливає на людей, але для кожного він змінює життя. Тож, заради Бога, дайте їй спокій. Ганьба вам", — підсумував Макнайт.

