Были слишком близки: в сети заговорили об отношениях Кейт Миддлтон и принца Гарри

Несмотря на то, что это произошло почти 20 лет назад, часто говорят о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ненадолго развелись в 2007 году. Многие утверждают, что это был пиар-ход, другие же говорят, что это был поворотный момент в их отношениях.

Related video

Однако один член королевского персонала сказал, что видел, как разрыв развивается в другом направлении. На самом деле он был убежден, что пара не была бы снова вместе, и что Кейт начала бы отношения с братом Уильяма, принцем Гарри. Об этом пишет Us Weekly.

Кейт Миддлтон и принц Гарри могли быть вместе

Грант Гаррольд, который был дворецким короля Чарльза III, выпускает новую книгу под названием "Королевский дворецкий", и он также рассказал о разрыве в 2007 году. Оказывается, он мог бы свести Гарри и Кейт вместе: "Они так хорошо поладили. Я помню, когда [принц Уильям] и [Кейт] разошлись — и, кажется, я это уже говорил — знаете, [принц Гарри] и [Кейт] так хорошо поладили, что я даже подумал, что, возможно, она с Гарри сойдется".

Кейт Миддлтон и принц Гарри Фото: Getty Images

"Они были настолько близки. Они были лучшими друзьями, и я бы не поверил, что Гарри подумал: "Ну, она хорошая девушка, мой брат ее не хотел. Я ее возьму". Это бы меня не удивило. Так что я бы подумал, что это могли быть Гарри и Кэтрин. Но, знаете, к счастью, [Уильям] вернул ее", — добавил он.

Очевидно, этого не произошло, поскольку Кейт и Уильям вскоре снова сошлись и поженились в 2011 году.

Кейт и Гарри были довольно близки к печально известному королевскому расколу, который произошел после того, как он и его жена Меган Маркл, на которой он женился в 2018 году, покинули королевскую семью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Уэльская возвращается к своему классическому образу и цвету волос.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон "откладывали" рассказ своему старшему сыну о его монаршем будущем.

Кроме того, Букингемский дворец объявил о смерти члена королевской семьи.