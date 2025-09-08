Були занадто близькі: у мережі заговорили про стосунки Кейт Міддлтон і принца Гаррі

Незважаючи на те, що це сталося майже 20 років тому, часто говорять про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон ненадовго розлучилися у 2007 році. Багато хто стверджує, що це був піар-хід, інші ж кажуть, що це був поворотний момент у їхніх стосунках.

Однак один член королівського персоналу сказав, що бачив, як розрив розвивається в іншому напрямку. Насправді він був переконаний, що пара не була б знову разом, і що Кейт почала б стосунки з братом Вільяма, принцом Гаррі. Про це пише Us Weekly.

Кейт Міддлтон та принц Гаррі могли бути разом

Грант Гаррольд, який був дворецьким короля Чарльза III, випускає нову книгу під назвою "Королівський дворецький", і він також розповів про розрив у 2007 році. Виявляється, він міг би звести Гаррі та Кейт разом: "Вони так добре порозумілися. Я пам'ятаю, коли [принц Вільям] та [Кейт] розійшлися — і, здається, я це вже казав — знаєте, [принц Гаррі] та [Кейт] так добре порозумілися, що я навіть подумав, що, можливо, вона з Гаррі зійдеться".

Кейт Міддлтон та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Вони були настільки близькі. Вони були найкращими друзями, і я б не повірив, що Гаррі подумав: "Ну, вона гарна дівчина, мій брат її не хотів. Я її візьму". Це б мене зовсім не здивувало. Тож я б подумав, що це могли бути Гаррі та Кетрін. Але, знаєте, на щастя, [Вільям] повернув її", — додав він.

Очевидно, цього не сталося, оскільки Кейт і Вільям невдовзі знову зійшлися та одружилися у 2011 році.

Кейт і Гаррі були досить близькими до сумнозвісного королівського розколу, який стався після того, як він та його дружина Меган Маркл, з якою він одружився у 2018 році, покинули королівську родину.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

