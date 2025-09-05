Велика втрата для монархії: Букінгемський палац оголосив про смерть члена королівської сім'ї

Померла Її Королівська Високість герцогиня Кентська. Кетрін пішла з життя, коли поруч були найрідніші. Протягом десятиліть герцогиня виконувала обов’язки члена королівської родини, але в 2002 році відмовилася від титулу та склала з себе обов’язки.

Related video

Букінгемський палац з глибоким сумом оголосив про смерть 92-річної герцогині. Як повідомляється, Її Королівська Високість мирно відійшла у вічність минулої ночі в Кенсінгтонському палаці, у колі своєї сім’ї.

Король, королева та всі члени королівської родини висловили співчуття герцогу Кентському, його дітям і онукам. У заяві наголошується, що вони з вдячністю згадують життя герцогині, її багаторічну відданість численним організаціям, щиру любов до музики та особливе ставлення до молодого покоління.

Герцогиня Кентська

Кетрін, герцогиня Кентська (при народженні Кетрін Люсі Мері Ворслі) — народилася 22 лютого 1933 року. Член британської королівської родини, дружина принца Едварда, герцога Кентського, що є онуком короля Георга V.

У 2002 році герцогиня Кентська відмовилася від використання титулу "Її Королівська Високість" і значно скоротила свої офіційні обов’язки. Відтоді в публічному просторі її здебільшого називали Кетрін Кентська або Кетрін, герцогиня Кентська, хоча в офіційних документах, зокрема у судовому циркулярі, зберігався її повний титул — "Її Високість Герцогиня Кентська". Попри бажання залишатися осторонь публічного життя, вона все ж час від часу брала участь у важливих церемоніях і заходах.

У 2022 році стала найстаршим членом британської королівської родини після смерті королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жест однієї дівчинки допоміг Єлизаветі II уникнути краху монархії після смерті принцеси Діани.

Стало відомо про "їдку репліку" королеви Єлизавети II про весілля Гаррі й Меган Маркл.

Крім того, Єлизавета II не знала про шпигуна у королівському палаці. Як з'ясувалось, його завербували до Другої світової війни, почали підозрювати у 50-х роках, а викрили — у 60-х.