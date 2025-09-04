Жест однієї дівчинки допоміг Єлизаветі II уникнути краху монархії: як це сталося (фото)

Смерть принцеси Діани 31 серпня 1997 року стала потрясінням для світу і поставила британську монархію на межу кризи. Реакція королеви Єлизавети ІІ, яка спершу здавалася відстороненою, згодом переросла у поворотний момент, що врятував довіру до корони.

"Dodi dead, Di badly injured" — із таким заголовком вийшли перші ранкові випуски британських газет у день, коли стало відомо про трагедію. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в ніч на 31 серпня 1997 року. Країна прокидалася під новини на радіо, а видання випускали термінові номери. Прем’єр-міністр Тоні Блер першим віддав шану "народній принцесі", а під Кенсінгтонським палацом зібралися сотні людей, пише DailyMail.

Критика королеви Єлизавети ІІ

Хоча Букінгемський палац оперативно оприлюднив коротку заяву, громадськість обурювала відсутність символічних жестів. Зокрема, над палацом не було приспущено прапора. Як пояснювали придворні історики, над резиденцією завжди майорів лише королівський штандарт, і за традицією він ніколи не спускався, адже символізує постійну присутність монарха.

У суспільстві росло невдоволення тим, що королева залишалася в Балморалі, а не з’являлася у Лондоні. Політики, зокрема Тоні Блер, намагалися переконати принца Чарльза вплинути на матір. За словами біографів, Єлизавета тоді була зосереджена лише на онуках — Вільямі та Гаррі, а не на публічному іміджі.

Зміна курсу і телевізійне звернення

Тиск посилювався, і вже у четвер стало очевидно: компроміс неминучий. Королева вирішила повернутися до столиці та визнала, що повинна виконати роль лідера нації. Прапор згодом таки було приспущено, а у п’ятницю Єлизавета звернулася до країни у спеціальному телеефірі — уперше за 50 років у прямому включенні.

Разом із принцом Філіпом вона вийшла до людей біля Букінгемського палацу, де на той момент зібрали близько 60 мільйонів квіткових букетів. Лише біля резиденцій монархії залишили від 10 до 15 тонн квітів, повідомляв Guinness World Records. Атмосфера залишалася напруженою, однак перелом настав завдяки випадковій зустрічі.

5 вересня 1997 року принц Філіп і королева поспілкувалися з представниками громадськості біля Букінгемського палацу і оглянули територію з приблизно 60 мільйонів квіткових віночків Фото: Shutterstock

Квіти від школярки як символ

11-річна школярка Кеті Джонс, яка стояла серед натовпу з бабусею, тримала п’ять червоних троянд. Коли королева запитала, чи віднести їх до меморіалу, дівчинка відповіла: "Ні, Ваша Величносте. Це для вас". Цей жест став символічним моментом і навіть був відтворений у фільмі "Королева" (2006) з Гелен Міррен у головній ролі.

Очевидці пригадують, що натовп, який ще мить тому був холодним, почав аплодувати, а сама Єлизавета була зворушена. Пізніше Кеті зізналася в документальному фільмі *Diana: 7 Days That Shook The Windsors* (2017), що перед тим, як передати квіти, її руки тремтіли. Вона сказала королеві: "Я думаю, ви зробили правильно, залишившись із онуками. Якби моя мама загинула, я б теж хотіла, щоб бабуся була поруч".

Кроки королеви

Того ж тижня Єлизавета пішла на безпрецедентний крок: дозволила своєму прессекретарю виступити на телебаченні з поясненням, чому вона залишалася з онуками, і сама погодилася на пряме звернення до нації. У промові 5 вересня вона віддала шану Діані, назвавши її "винятковою і талановитою людиною", та підкреслила, що як бабуся вона розділяє горе разом з усіма.

Її слова змінили громадські настрої. Королеву почали сприймати співчутливо, а монархія змогла уникнути серйозної втрати підтримки. Водночас експерти наголошують: криза, викликана смертю принцеси Діани, залишила глибокий слід і ще довго впливала на репутацію королівської родини.

