Жест одной девочки помог Елизавете II избежать краха монархии: как это произошло (фото)

Смерть принцессы Дианы 31 августа 1997 года стала потрясением для мира и поставила британскую монархию на грань кризиса. Реакция королевы Елизаветы II, которая сначала казалась отстраненной, впоследствии переросла в поворотный момент, который спас доверие к короне.

"Dodi dead, Di badly injured" — с таким заголовком вышли первые утренние выпуски британских газет в день, когда стало известно о трагедии. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. Страна просыпалась под новости на радио, а издания выпускали срочные номера. Премьер-министр Тони Блэр первым отдал дань уважения "народной принцессе", а под Кенсингтонским дворцом собрались сотни людей, пишет DailyMail.

Критика королевы Елизаветы II

Хотя Букингемский дворец оперативно обнародовал короткое заявление, общественность возмущало отсутствие символических жестов. В частности, над дворцом не был приспущен флаг. Как объясняли придворные историки, над резиденцией всегда развевался только королевский штандарт, и по традиции он никогда не спускался, ведь символизирует постоянное присутствие монарха.

В обществе росло недовольство тем, что королева оставалась в Балморале, а не появлялась в Лондоне. Политики, в частности Тони Блэр, пытались убедить принца Чарльза повлиять на мать. По словам биографов, Елизавета тогда была сосредоточена только на внуках — Уильяме и Гарри, а не на публичном имидже.

Изменение курса и телевизионное обращение

Давление усиливалось, и уже в четверг стало очевидно: компромисс неизбежен. Королева решила вернуться в столицу и признала, что должна выполнить роль лидера нации. Флаг впоследствии таки был приспущен, а в пятницу Елизавета обратилась к стране в специальном телеэфире — впервые за 50 лет в прямом включении.

Вместе с принцем Филиппом она вышла к людям возле Букингемского дворца, где на тот момент собрали около 60 миллионов цветочных букетов. Только возле резиденций монархии оставили от 10 до 15 тонн цветов, сообщал Guinness World Records. Атмосфера оставалась напряженной, однако перелом наступил благодаря случайной встрече.

5 сентября 1997 года принц Филипп и королева пообщались с представителями общественности возле Букингемского дворца и осмотрели территорию из примерно 60 миллионов цветочных веночков Фото: Shutterstock

Цветы от школьницы как символ

11-летняя школьница Кэти Джонс, которая стояла среди толпы с бабушкой, держала пять красных роз. Когда королева спросила, отнести ли их к мемориалу, девочка ответила: "Нет, Ваше Величество. Это для вас". Этот жест стал символическим моментом и даже был воспроизведен в фильме "Королева" (2006) с Хелен Миррен в главной роли.

Очевидцы вспоминают, что толпа, которая еще мгновение назад была холодной, начала аплодировать, а сама Елизавета была тронута. Позже Кэти призналась в документальном фильме *Diana: 7 Days That Shook The Windsors* (2017), что перед тем, как передать цветы, ее руки дрожали. Она сказала королеве: "Я думаю, вы сделали правильно, оставшись с внуками. Если бы моя мама погибла, я бы тоже хотела, чтобы бабушка была рядом".

Шаги королевы

На той же неделе Елизавета пошла на беспрецедентный шаг: позволила своему пресс-секретарю выступить на телевидении с объяснением, почему она оставалась с внуками, и сама согласилась на прямое обращение к нации. В речи 5 сентября она отдала дань уважения Диане, назвав ее "исключительным и талантливым человеком", и подчеркнула, что как бабушка она разделяет горе вместе со всеми.

Ее слова изменили общественные настроения. Королеву начали воспринимать сочувственно, а монархия смогла избежать серьезной потери поддержки. В то же время эксперты отмечают: кризис, вызванный смертью принцессы Дианы, оставил глубокий след и еще долго влиял на репутацию королевской семьи.

