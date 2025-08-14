Вражда принцев Гарри и Уильяма: только одна женщина могла бы завершить эту "холодную войну"

Королевский писатель раскрыл подробности многолетней ссоры между принцами Уильямом и Гарри. И рассказал, что сделала бы принцесса Диана, если бы была жива.

Королевский эксперт Эндрю Мортон считает, что если бы Диана была рядом, Гарри и Уильям "решили бы все по-другому", пишет Mirror.

Принцы Гарри и Уильям в ссоре много лет Фото: Getty Images

Эндрю Мортон, известный своими документальными свидетельствами жизни покойной принцессы Уэльской, считает, что давняя вражда между двумя сыновьями Дианы является "большой потерей для британской монархии", и заявил, что Диана "положила бы конец холодной войне" между принцами.

Уильям и Гарри не разговаривают друг с другом после многих лет публичных нападок со стороны герцогов Сассекских, но оба мужчины продолжают дело всей жизни своей покойной матери, занимаясь различными благотворительными проектами, и готовятся отметить 28-ю годовщину смерти принцессы Дианы, которая в ночь на 31 августа 1997 года погибла в ДТП в Париже. Это произошло после того, как принц Гарри "признал, что он все еще является членом королевской семьи, и наконец-то обрел здравый смысл".

Когда погибла принцесса Диана, принцу Уильяму было 15 лет, а принцу Гарри – 12. И они поддерживали друг друга. Сейчас, спустя десятилетия, они отдалились, чего Диана не могла предвидеть.

Похороны принцессы Дианы

"Диана всегда говорила, что у нее два сына не просто так — младший будет рядом, чтобы поддержать старшего в его одиноком бремени будущего короля. Нет сомнений, что Диана попыталась бы выступить в роли миротворца между ними. Если бы она была рядом, они бы все решили по-другому", — заявил Мортон.

Он добавил: "Мы все помним дни, когда Гарри и Уильям подшучивали друг над другом, и казалось, что все в их отношениях и будущем было решено — Гарри, как всегда говорила Диана, станет верным другом Уильяма. Это большая потеря для монархии".

Напряженность в отношениях между Уильямом и Гарри обострилась в 2020 году, когда Гарри и Меган отказались от королевской жизни и переехали в Калифорнию. Разногласия лишь усилились после интервью Сассексов с Опрой Уинфри в 2021 году и мемуаров Гарри "Spare" в 2023 году, в которых королевская семья подвергалась критике.

По словам Эндрю Мортона, были сказаны слова, которые спровоцировали "первоначальный разлад, и он так и не зажил".

Сам Гарри позже в интервью признал, что "некоторые члены моей семьи никогда меня не простят".

Надежды на перемирие зародились в прошлом месяце, когда старшие помощники Гарри и короля Чарльза были замечены на встрече в Лондоне, но представителей принца Уильяма там не было.

Источники утверждают, что звонки и сообщения Гарри Уильяму остались без ответа. Роберт Лейси, автор книги "Битва братьев", заявил: "Они оба глубоко убеждены, что борются за основополагающие принципы".

Маловероятно, что принц Гарри и принц Уильям помирятся Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году принц Уильям внезапно упомянул своего брата Гарри, но сделал это в контексте воспоминаний о матери.

Ранее королевский эксперт и писатель Том Куинн, анализируя отношения братьев принца Уильяма и принца Гарри, заявил, что их мать, принцесса Диана, была бы в шоке, став свидетелем такой вражды между ее сыновьями.