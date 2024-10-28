Принц Уильям нарушил молчание касательно принца Гарри на фоне вражды

В последние годы родные братья практически вообще не общаются. Гарри живет на другом континенте с 2020 года.

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Принц Уильям дал редкий комментарий о принце Гарри на фоне длительной вражды между братьями. Об этом пишет Hello Magazine.

В двухсерийном документальном фильме "Принц Уильям: мы можем покончить с беспризорностью" будущий король Великобритании вспомнил переменный момент детства, который он пережил вместе со своим младшим братом.

В ролике Уильям поделился, что его интерес к благотворительной деятельности начался после того, как его покойная мать, принцесса Диана, взяла его и Гарри в The Passage, британскую благотворительную организацию, которая поддерживает тех, кто стал или рискует остаться бездомным.

"Моя мама отвела меня в The Passage; она отвела нас с Гарри туда. Мне на тот момент было 11, возможно, 10. Я никогда раньше не был в чем-то подобном, и меня немного волновало, чего ожидать", — рассказал муж Кейт Миддлтон.

"Моя мама шла как всегда, заставляя всех чувствовать себя расслабленными, смеялась и шутила со всеми. Помню, как тогда я подумал: "Ну, если у каждого не будет дома, то всем будет очень грустно". Но это было невероятно, насколько это была счастливая среда", — добавил принц Уэльский.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Там Уильям разговаривал с людьми, играл в шахматы и понял, что многие живут не так, как он.

Будущий британский король впервые публично рассказывает о своем брате на фоне семейного разлада. С 2020 года Гарри с женой Меган Маркл перебрался в США и время от времени рассказывает о жизни в Букингемском дворце в документальных проектах, чем подрывает репутацию монаршей семьи.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Король Чарльз также перестал общаться с Гарри, несмотря на попытки сына выйти на связь после того, как у отца диагностировали рак. Они провели короткую встречу в феврале 2024 года, а после этого у монарха "не находилось времени" на встречу.

Напомним, почему принц Уильям не простит принца Гарри.

Также Фокус писал об особых подарках короля Чарльза ІІІ внукам.