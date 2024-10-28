Принц Вільям порушив мовчання щодо принца Гаррі на фоні ворожнечі

Останніми роками рідні брати практично взагалі не спілкуються. Гаррі живе на іншому континенті з 2020 року.

Related video

Принц Вільям дав рідкісний коментар про принца Гаррі на фоні тривалої ворожнечі між братами. Про це пише Hello Magazine.

У двосерійному документальному фільмі "Принц Вільям: ми можемо покінчити з безпритульністю" майбутній король Великої Британії згадав перемінний момент дитинства, який він пережив разом зі своїм меншим братом.

У ролику Вільям поділився, що його інтерес до благодійної діяльності почався після того, як його покійна мати, принцеса Діана, взяла його та Гаррі до The Passage, британської благодійної організації, яка підтримує тих, хто став або ризикує залишитися бездомним.

"Моя мама відвела мене до The Passage; вона відвела нас з Гаррі туди. Мені на той момент було 11, можливо, 10. Я ніколи раніше не був у чомусь подібному, і мене трохи хвилювало, чого очікувати", — розповів чоловік Кейт Міддлтон.

"Моя мама йшла як завжди, змушуючи всіх почуватися розслабленими, сміялася та жартувала з усіма. Пам’ятаю, як тоді я подумав: "Ну, якщо в кожного не буде дому, то всім буде дуже сумно". Але це було неймовірно, наскільки це було щасливе середовище", — додав принц Уельський.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Там Вільям розмовляв з людьми, грав у шахи та зрозумів, що багато людей живуть не так, як він.

Майбутній британський король уперше публічно розповідає про свого брата на тлі сімейного розладу. З 2020 року Гаррі з дружиною Меган Маркл перебрався до США та час від часу розповідає про життя в Букінгемському палаці в документальних проєктах, чим підриває репутацію монаршої родини.

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Король Чарльз також перестав спілкуватися з Гаррі, незважаючи на спроби сина вийти на звʼязок після того, як у батька діагностували рак. Вони провели коротку зустріч у лютому 2024, а після того в монарха "не знаходилося часу" на зустріч.

Нагадаємо, чому принц Вільям не пробачить принца Гаррі.

Також Фокус писав про особливі подарунки короля Чарльза ІІІ онукам.