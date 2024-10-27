Принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж чекають на особливі подарунки від дідуся

Наразі суверен перебуває з візитом в Австралії. Це перша поява монарха на іншому континенті після коронації.

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Принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Луї отримають подарунки від короля Чарльза ІІІ. Про це пише GB News.

Британському монарху вручили подарунки на австралійську тематику, які він привезе до Великої Британії для своїх онуків — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Дружина ректора Майкла Ментла, Еллі Ментл, подарувала Чарльзу ІІІ м’яч для регбі, м’яч для крикету та пухнасту іграшкову коалу для його онуків.

Спадкоємець престолу, принц Вільям, старший син Чарльза ІІІ, виховує трьох дітей від принцеси Кейт Міддлтон: принца Джорджа, 11 років; принцесу Шарлотту, 9 років; і принца Луї, 6 років.

У суверена також є ще двоє онуків, діти його молодшого сина принца Гаррі та Меган Маркл, 5-річний принц Арчі та 3-річна принцеса Лілібет Діана, однак він майже не бачить їх через те, що Сассекські живуть у США.

Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї наразі перебувають на двотижневих канікулах у школі у Великій Британії.

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Англійську церкву Святого Томаса в Сіднеї під час свого перебування на іншому континенті.

Пані Мантл сказала: "Для нас це велика честь, оскільки це перша можливість для публіки побачити короля та королеву".

Люди, які зібралися біля церкви, також дарували монаршим персонам подарунки на австралійську тематику, зокрема чайні тістечка Tunnock's, в’ялене кенгуру та букети квітів.

Король Чарльз і королева Камілла в Австралії

Король Чарльз ІІІ продовжить лікування раку, коли повернеться до Великої Британії 26 жовтня.

Нагадаємо, короля Чарльза ІІІ звинуватили в геноциді австралійців.

Також Фокус писав про нову вакансію в короля Чарльза ІІІ.