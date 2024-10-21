"Це не ваша земля": короля Чарльза звинуватили в геноциді австралійців (відео)

Сенаторка Лідія Торп перервала виступ британського монарха в столиці Австралії. Її вивела із зали служба безпеки.

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Австралійська сенаторка Лідія Торп звинуватила короля Великої Британії Чарльза ІІІ в геноциді після того, як він виступив перед парламентом Австралії 21 жовтня 2024. Про це пише ВВС.

Лідія Торп, австралійська аборигенка, перервала церемонію в Канберрі, кричачи близько хвилини, перш ніж її вивела із залу служба безпеки.

"Ви не наш король, ви не наш суверен. Ви вчинили геноцид проти нашого народу. Поверніть нам нашу землю, віддайте нам те, що ви в нас вкрали — наші кістки, наші черепи, наших дітей, наших людей. Ви зруйнували наш край. Це не ваша земля", — сказала Торп королю Великої Британії.

Сенаторка була одягнена в традиційний плащ зі шкіри опосума.

Втім, старійшина аборигенів Вайолет Шерідан, яка раніше вітала короля Чарльза ІІІ і королеву Каміллу, назвала протест Торп "нешанобливим", додавши: "Вона не говорить за мене".

Лідія Торп звинуватила короля Чарльза ІІІ в геноциді

Після інциденту королівська пара продовжила зустріч із сотнями людей, які чекали на вулиці, щоб привітати їх.

А Лідія Торп після свого протесту сказала ВВС, що хотіла надіслати суверену "чітке повідомлення".

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Щоб бути сувереном, ви повинні належати до землі. Він не з цієї землі", — сказала корінна жителька.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ не перешкоджатиме Австралії на її шляху до республіки.

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