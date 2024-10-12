Британський король Чарльз не перешкоджатиме Австралії на її шляху до республіки —ЗМІ

Британський король переконаний, як і раніше була королева Єлизавета II, що якщо Австралія вирішить стати республікою, то Лондон не планує перешкоджати

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Британський монарх Чарльз III дав зрозуміти, що не буде перешкоджати, якщо Австралія захоче замінити його на посаді глави держави. Про це пише видання Daily Mail.

ЗМІ пише, що напередодні свого прийдешнього візиту на Зелений континент, король запровадив "антиконфронтаційний підхід" до австралійських активістів, які виступають за республіканський тип правління. Представники Австралійського республіканського руху (ARM) звернулися з запитом про зустріч, на якій помічник приватного секретаря короля Натан Росс заявив, що король має "глибоку любов і прихильність" до Австралії.

Медіа пише, що нібито Росс сказав членам ARM наступне: "Його Величність, як конституційний монарх, діє за порадою своїх міністрів. Отже, чи стане Австралія республікою, це — питання для австралійської громадськості". У відповідь на це, представники ARM заявили, що вони є "найвищим органом, який виступає від імені австралійського народу за австралійську республіку з австралійцем як главою держави".

В 1999 році в Австралії відбувся референдум з питання про набуття статусу республіки. Тоді більшість в 54,9% висловилися проти такої ідеї. Чинний глава уряду Австралії Ентоні Албанезе раніше заявляв, що "главою нашої держави в Австралії повинен бути австралієць", однак нещодавно сказав, що другий референдум не є пріоритетом.

Журналісти пишуть, що король Чарльз, як і його попередниця, Єлизавета II, "відчували, що це — справа австралійського народу", натякаючи на те, що в Букінгемському палаці не намагатимуться перешкоджати спробам Австралії стати республікою.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що британський монарх вирішив призупинити лікування своєї онкологічної хвороби. Британський монарх має на 11 днів призупинити лікування, яке передбачає щотижневий режим, під час свого королівського туру Австралією в жовтні 2024.

Раніше Фокус повідомляв, що королівський біограф розповів про перший день Чарльза ІІІ на посаді короля. За словами Роберта Гардмана, Чарльз дізнався про смерть своєї матері дорогою до замку Балморал. Тоді до нього вперше звернулися "Ваша Величність".