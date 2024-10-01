Королівський біограф розповів про перший день Чарльза ІІІ на посаді короля (фото)

За словами Роберта Гардмана, Чарльз дізнався про смерть своєї матері дорогою до замку Белморал. Тоді до нього вперше звернулися "Ваша Величність".

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Королівський біограф Роберт Гардман на літературному фестивалі в Генлі розповів про перші години правління короля Чарльза ІІІ, після смерті його матері, королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, повідомляє Independent.

Біограф зачитав уривки зі своєї книги "Карл III: Новий король. Новий двір. Внутрішня історія". Гардман зазначив, що правління короля Чарльза відрізняється від правління його матері. Він розповів присутнім у Хенлі-он-Темз, Оксфордшир, про те, як Чарльз дізнався про те, що став королем, телефоном, коли їхав назад до замку Балморал, щоб побачитися з матір'ю.

"Він їхав сільськими дорогами маєтку, рухаючись на деякій швидкості, і хтось позаду отримав телефонний дзвінок із комутатора. Його особистий секретар у цей момент сказав Чарльзу: "Сер, боюся, вам доведеться зупинити машину", і передав йому слухавку. У цей момент до нього вперше звернулися "Ваша Величність", — поділився Роберт.

Потім, за словами Гардмана, він знову "увімкнув передачу" і прибув до замку Балморал, але вже як король, після чого майже одразу ж взявся до виконання обов'язків монарха. "Кожному, хто втрачає близьку людину, кажуть, що потрібно піти й узяти кілька днів відпустки, щоб розібратися і впоратися з горем, але як монарх ви повинні почати організовувати все самі. Того дня перед ним лежав папір про призначення нового комісара столичної поліції. Червоні папки з призначеннями продовжували з'являтися", — сказав Гардман.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Одним із його перших завдань було повідомити іншим членам королівської сім'ї про смерть королеви. Гардман описав момент, коли король зателефонував на комутатор і не був упевнений, як себе назвати, тому просто сказав: "Це я".

Менш ніж через 24 години після смерті королеви він вилетів до Лондона, щоб звернутися до нації як новий монарх. Гардман описав атмосферу, що панувала біля Букінгемського палацу, коли прибув Чарльз: "Він підійшов до першої людини, яка хотіла потиснути руку Його Величності. Це була жінка і каже: "Я не хочу тиснути тобі руку, я хочу тебе обійняти", і обійняв її. Це був момент, коли багатьом стало зрозуміло, чим його правління відрізнятиметься від попереднього. Ніхто б і не подумав спробувати обійняти Єлизавету II".

За словами Гардмана, Чарльз ІІІ потім взявся за зйомки свого першого звернення як короля Великої Британії в палаці; його записали лише за два дублі, але в трансляції використали тільки перший.

Нагадаємо, 30 вересня король Чарльз ІІІ розповів, чому його мати провела свої останні дні в Балморалі.