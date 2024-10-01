Королевский биограф рассказал о первом дне Чарльза ІІІ на посту короля (фото)

По словам Роберта Хардмана, Чарльз узнал о смерти своей матери по дороге в замок Белморал. Тогда к нему впервые обратились "Ваше Величество".

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Королевский биограф Роберт Хардман на литературном фестивале в Хенли рассказал о первых часах правления короля Чарльза ІІІ, после смерти его матери, королевы Великобритании Елизаветы ІІ, сообщает Independent.

Биограф зачитал отрывки из своей книги "Карл III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история". Хардман отметил, что правление короля Чарльза отличается от правления его матери. Он рассказал собравшимся в Хенли-он-Темз, Оксфордшир, о том, как Чарльз узнал о том, что стал королем, по телефону, когда ехал обратно в замок Балморал, чтобы повидаться с матерью.

"Он ехал по проселочным дорогам поместья, двигаясь на некоторой скорости, и кто-то сзади получил телефонный звонок с коммутатора. Его личный секретарь в этот момент сказал Чарльзу: "Сэр, боюсь, вам придется остановить машину", и передал ему трубку. В этот момент к нему впервые обратились "Ваше Величество", — поделился Роберт.

Затем, по словам Хардмана, он снова "включил передачу" и прибыл в замок Балморал, но уже в качестве короля, после чего почти сразу же приступил к исполнению обязанностей монарха. "Каждому, кто теряет близкого человека, говорят, что нужно пойти и взять несколько дней отпуска, чтобы разобраться и справиться с горем, но как монарх вы должны начать организовывать все сами. В тот день перед ним лежала бумага о назначении нового комиссара столичной полиции. Красные папки с назначениями продолжали появляться", — сказал Хардман.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Одной из его первых задач было сообщить другим членам королевской семьи о кончине королевы. Хардман описал момент, когда король позвонил на коммутатор и не был уверен, как себя назвать, поэтому просто сказал: "Это я".

Менее чем через 24 часа после смерти королевы он вылетел в Лондон, чтобы обратиться к нации в качестве нового монарха. Хардман описал атмосферу, царившую у Букингемского дворца, когда прибыл Чарльз: "Он подошел к первому человеку, который хотел пожать руку Его Величеству. Это была женщина и говорит: "Я не хочу пожимать тебе руку, я хочу тебя обнять", и обнял ее. Это был момент, когда многим стало понятно, чем его правление будет отличаться от предыдущего. Никто бы и не подумал попытаться обнять Елизавету II".

По словам Хардмана, Чарльз ІІІ затем приступил к съемкам своего первого обращения в качестве короля Великобритании во дворце; оно было записано всего за два дубля, но в трансляции был использован только первый.

Напомним, 30 сентября король Чарльз ІІІ рассказал, почему его мать провела свои последние дни в Балморале.