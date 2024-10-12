Британский король Чарльз не будет препятствовать Австралии на ее пути к республике, — СМИ

Британский король убежден, как и ранее была королева Елизавета II, что если Австралия решит стать республикой, то Лондон не планирует препятствовать этому решению народа Австралии.

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Британский монарх Чарльз III дал понять, что не будет препятствовать, если Австралия захочет заменить его на посту главы государства. Об этом пишет издание Daily Mail.

СМИ пишет, что в преддверии своего грядущего визита на Зеленый континент, король ввел "антиконфронтационный подход" к австралийским активистам, выступающим за республиканский тип правления. Представители Австралийского республиканского движения (ARM) обратились с запросом о встрече, на которой помощник частного секретаря короля Натан Росс заявил, что король имеет "глубокую любовь и привязанность" к Австралии.

Медиа пишет, что якобы Росс сказал членам ARM следующее: "Его Величество, как конституционный монарх, действует по совету своих министров. Следовательно, станет ли Австралия республикой, это — вопрос для австралийской общественности". В ответ на это представители ARM заявили, что они являются "высшим органом, выступающим от имени австралийского народа за австралийскую республику с австралийцем в качестве главы государства".

В 1999 году в Австралии состоялся референдум по вопросу о приобретении статуса республики. Тогда большинство в 54,9% высказались против такой идеи. Действующий глава правительства Австралии Энтони Албанезе ранее заявлял, что "главой нашего государства в Австралии должен быть австралиец", однако недавно сказал, что второй референдум не является приоритетом.

Журналисты пишут, что король Чарльз, как и его предшественница, Елизавета II, "чувствовали, что это — дело австралийского народа", намекая на то, что в Букингемском дворце не будут пытаться препятствовать попыткам Австралии стать республикой.

Напомним, 8 октября стало известно, что британский монарх решил приостановить лечение своей онкологической болезни. Британский монарх должен на 11 дней приостановить лечение, которое предусматривает еженедельный режим, во время своего королевского тура по Австралии в октябре 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что королевский биограф рассказал о первом дне Чарльза ІІІ на посту короля. По словам Роберта Гардмана, Чарльз узнал о смерти своей матери по дороге в замок Балморал. Тогда к нему впервые обратились "Ваше Величество".