День народження не за горами: стало відомо про найзаповітніше бажання короля Чарльза ІІІ (фото)

Складні стосунки принца Гаррі з батьком і братом стали предметом безлічі спекуляцій. Монарх дуже важко переживає скандал у королівській родині.

Related video

Наближається 75-й день народження короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Свій ювілей Його Величність відзначить 14 листопада. Озираючись на час, проведений ним на посаді монарха, він найбільше на світі хоче одного — щоб його сини помирилися, пише Еxpress, посилаючись на думку джерела, близького до Букінгемського палацу.

Чарльз ІІІ дуже болісно переживає чвари у своїй сім'ї і щиро хоче, щоб його сини, принц Вільям і принц Гаррі, залишили свої розбіжності осторонь і помирилися. Стосунки братів стали напруженими після сенсаційного інтерв'ю принца Гаррі з американською телеведучою Опрою Вінфрі. Наразі монарх сподівається, що його день народження може стати каталізатором нової ери миру і взаєморозуміння в родині.

Король Чарльз ІІІ зі своїм сином принцом Гаррі Фото: Getty Images

Джерело, близьке до короля, повідомило: "Король Чарльз не хоче нічого, крім того, щоб у його родині відновився мир. Він хоче підвести риску під їхніми минулими чварами і щоб принци Вільям і Гаррі порозумілися — і який момент може бути кращим, ніж його день народження, щоб звести їх разом?".

Інсайдер додав: "Король Чарльз пережив дуже багато відтоді, як став королем, і був відповідальним у виконанні своїх обов'язків, попри власні проблеми зі здоров'ям. Тепер він хоче створити мир у королівській родині разом зі своєю дружиною, синами та онуками. Це те, що буде йому дорого найбільше, особливо в міру наближення його знаменного дня народження".

Раніше, 8 жовтня, Фокус писав про те, що король Чарльз ІІІ призупинить лікування раку.