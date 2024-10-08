День рождения не за горами: стало известно о самом заветном желании короля Чарльза ІІІ (фото)

Сложные отношения принца Гарри с отцом и братом стали предметом множества спекуляций. Монарх очень тяжело переживает скандал в королевской семье.

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Приближается 75-й день рождения короля Великобритании Чарльза ІІІ. Свой юбилей Его Величество отметит 14 ноября. Оглядываясь на время, проведенное им на посту монарха, он больше всего на свете хочет одного — чтобы его сыновья помирились, пишет Еxpress, ссылаясь на мнение источника, близкого к Букингемскому дворцу.

Чарльз ІІІ очень болезненно переживает распри в своей семье и искренне хочет, чтобы его сыновья, принц Уильям и принц Гарри, оставили свои разногласия в стороне и помирились. Отношения братьев стали напряженными после сенсационного интервью принца Гарри с американской телеведущей Опрой Уинфри. Сейчас монарх надеется, что его день рождения может стать катализатором новой эры мира и взаимопонимания в семье.

Король Чарльз ІІІ со своим сыном принцем Гарри Фото: Getty Images

Источник, близкий к королю, сообщил: "Король Чарльз не хочет ничего, кроме того, чтобы в его семье восстановился мир. Он хочет подвести черту под их прошлыми распрями и чтобы принцы Уильям и Гарри поладили — и какой момент может быть лучше, чем его день рождения, чтобы свести их вместе?".

Инсайдер добавил: "Король Чарльз пережил очень многое с тех пор, как стал королем, и был ответственным в исполнении своих обязанностей, несмотря на собственные проблемы со здоровьем. Теперь он хочет создать мир в королевской семье вместе со своей женой, сыновьями и внуками. Это то, что будет ему дорого больше всего, особенно по мере приближения его знаменательного дня рождения".

Ранее, 8 октября, Фокус писал о том, что король Чарльз ІІІ приостановит лечение рака.