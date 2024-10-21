"Это не ваша земля": короля Чарльза обвинили в геноциде австралийцев (видео)

Сенатор Лидия Торп прервала выступление британского монарха в столице Австралии. Ее вывела из зала служба безопасности.

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Австралийский сенатор Лидия Торп обвинила короля Великобритании Чарльза III в геноциде после того, как он выступил перед парламентом Австралии 21 октября 2024 года. Об этом пишет ВВС.

Лидия Торп, австралийская аборигенка, прервала церемонию в Канберре, крича около минуты, прежде чем ее вывела из зала служба безопасности.

"Вы не наш король, вы не наш суверен. Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю, отдайте нам то, что вы у нас украли — наши кости, наши черепа, наших детей, наших людей. Вы разрушили наш край. Это не ваша земля", — сказала Торп королю Великобритании.

Сенатор была одета в традиционный плащ из кожи опоссума.

Впрочем, старейшина аборигенов Вайолет Шеридан, которая ранее приветствовала короля Чарльза III и королеву Камиллу, назвала протест Торп "неуважительным", добавив: "Она не говорит за меня".

Лидия Торп обвинила короля Чарльза III в геноциде

После инцидента королевская пара продолжила встречу с сотнями людей, которые ждали на улице, чтобы поприветствовать их.

А Лидия Торп после своего протеста сказала ВВС, что хотела отправить суверену "четкое сообщение".

Король Чарльз III Фото: Getty Images

"Чтобы быть сувереном, вы должны принадлежать к земле. Он не с этой земли", — сказала коренная жительница.

Напомним, король Чарльз III не будет препятствовать Австралии на ее пути к республике.

Также Фокус писал о самом заветном желании короля Чарльза ІІІ.