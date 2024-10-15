Зарплата нижча за мінімальну: у короля Чарльза III оголосили нову вакансію

Новому співробітнику гарантують повний соціальний пакет, поїздки в інші королівські резиденції та підтримку в кар'єрному зростанні.

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У Віндзорському палаці відкрили вакансію хатньої робітниці, якій обіцяють зарплату, нижчу за мінімальну. Оголошення про вакансію було розміщене на вебсайті королівської сім'ї.

Зарплата, яку пропонують претенденткам, — лише 10,57 фунтів стерлінгів на годину, що на 87 пенсів менше за мінімальну заробітну плату в країні в розмірі 11,44 фунтів стерлінгів.

Працювати доведеться по 40 годин на тиждень. Успішний кандидат на цю посаду допомагатиме підтримувати чистоту і порядок у королівській резиденції, насамперед у Віндзорському замку. В обов'язки також входить піклуватися про гостей у замку, працюючи п'ять днів на тиждень, включно з деякими вихідними, поїздками в інші королівські резиденції.

"Ви утримуватимете, прибиратимете та доглядатимете за широким спектром інтер'єрів і предметів, гарантуючи, що вони будуть представлені в найкращому вигляді. Навчаючись у своїх колег, ви набудете необхідних спеціальних професійних навичок, завжди прагнучи до найвищих стандартів. Ви дбатимете про гостей і працюватимете на передовій, щоб підтримувати функції та заходи. Розвиток і навчання тут є звичайною справою, і вас заохочуватимуть розвивати свої навички", — йдеться в оголошенні.

Хоча основним робочим місцем буде Віндзорський замок, за необхідності обраному співробітнику нададуть житло. Йому також належить 25 днів щорічної відпустки, яка збільшиться до 30 днів і "обросте "преміями" за роки роботи.

Вони також отримають ненакопичувальний 15%-вий пенсійний план, батьківську плату і відпустку, дні волонтерства, а також пільги для підтримання фізичного і психічного благополуччя.

Великим плюсом для претендентів є досвід роботи у "сфері ведення домашнього господарства або гостинності".

"Найголовніше, щоб ви прагнули освоювати нові навички та розвивати кар'єру у сфері гостинності. Ви уважні до деталей, пишаєтеся своєю роботою і прагнете до найвищих стандартів обслуговування та догляду. Ви здатні ефективно і гнучко працювати в команді, із задоволенням берете участь у різних завданнях і підтримуєте інших. Добре організований і з хорошими навичками управління часом, ви можете дотримуватися термінів і ефективно працювати, щоб виконати роботу. Перш за все, ваш проактивний підхід і здатність вирішувати нові завдання зроблять вас цінним активом для команди", — обіцяє роботодавець.

Інші пільги включають 20%-ву знижку в магазинах Royal Collection Trust Shops і безкоштовні вхідні квитки в усі його філії.

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