Зарплата ниже минимальной: у короля Чарльза III объявили новую вакансию

Новому сотруднику гарантируют полный социальный пакет, поездки в другие королевские резиденции и поддержку в карьерном росте.

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В Виндзорском дворце открылась вакансия домработницы, которой обещают зарплату ниже минимальной. Объявление о вакансии было размещено на веб-сайте королевской семьи.

Зарплата, которую предлагают соискательницам, – всего 10,57 фунтов стерлингов в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы в стране в размере 11,44 фунтов стерлингов.

Работать придется по 40 часов в неделю. Успешный кандидат на эту должность будет помогать поддерживать чистоту и порядок в королевской резиденции, в первую очередь в Виндзорском замке. В обязанности также входит заботиться о гостях в замке, работая пять дней в неделю, включая некоторые выходные, поездки в другие королевские резиденции.

"Вы будете содержать, убирать и ухаживать за широким спектром интерьеров и предметов, гарантируя, что они будут представлены в лучшем виде. Учась у своих коллег, вы приобретете необходимые специальные профессиональные навыки, всегда стремясь к самым высоким стандартам. Вы будете заботиться о гостях и работать на передовой, чтобы поддерживать функции и мероприятия. Развитие и обучение здесь являются обычным делом, и вас будут поощрять развивать свои навыки", – говорится в объявлении.

Хотя основным рабочим местом будет Виндзорский замок, при необходимости выбранному сотруднику предоставят жилье. Ему также полагается 25 дней ежегодного отпуска, который увеличится до 30 дней и "обрастет" премиями" за годы работы.

Они также получат ненакопительный 15%-ный пенсионный план, родительскую плату и отпуск, дни волонтерства, а также льготы для поддержания физического и психического благополучия.

Большим плюсом для соискателей является опыт работы в "сфере ведения домашнего хозяйства или гостеприимства".

"Самое главное, чтобы вы стремились осваивать новые навыки и развивать карьеру в сфере гостеприимства. Вы внимательны к деталям, гордитесь своей работой и стремитесь к самым высоким стандартам обслуживания и ухода. Вы способны эффективно и гибко работать в команде, с удовольствием участвуете в различных задачах и поддерживаете других. Хорошо организованный и с хорошими навыками управления временем, вы можете соблюдать сроки и эффективно работать, чтобы выполнить работу. Прежде всего, ваш проактивный подход и способность решать новые задачи сделают вас ценным активом для команды", – обещает работодатель.

Другие льготы включают 20%-ную скидку в магазинах Royal Collection Trust Shops и бесплатные входные билеты во все его филиалы.

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