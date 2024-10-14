Сын королевы Камиллы сказал, что думает о ее браке с Чарльзом III

Том Паркер Боулз гордится тем, что его мать с достоинством прошла через все испытания на пути к своему счастью.

Related video

49-летний британский писатель, ресторанный критик и сын королевы Камиллы Том Паркер Боулз в своей последней книге "Кулинария и корона" раскрыл пищевые привычки и гастрономические предпочтения монархов, пишет Hello. Раньше он избегал говорить о королевской семье, не говоря уже о том, чтобы писать о ней.

"Я знал, что кладу голову в пасть льва, но если я не могу сделать это сейчас, после четверти века написания статей о еде, то когда я смогу это сделать?" – рассуждает он в беседе с журналистами. Том сразу же предвидит, что в некоторых кругах это будет воспринято как кумовство.

Книга "Кулинария и корона" сочетает историю с рецептами, включая несколько рецептов его матери, и содержит блюда, связанные с каждым монархом – от королевы Виктории до короля Чарльза III – с более чем 100 рецептами: от завтрака до государственного банкета и чаепития.

В книге "Кулинария и корона" собраны более 100 рецептов

"Этого бы не произошло без дворца и короля. Он обошел каждый уголок своего королевства, он знает фермерство — он герой фермерства", – говорит Том о монархе, описывая его как "самого доброго, знающего, прекрасного человека" с академическими знаниями и ответами на любой вопрос.

По его словам, ее мать и ее муж очень хорошо подходят друг другу.

"Они хорошо работают вместе, и мы рады, что наша мама счастлива", – пишет Паркер Боулз.

Автор книги рассказывает, что роль его матери в королевской семье развивалась органично, что помогло ему легче приспособиться к ее новому статусу. Том признается, что иногда, произнося речь, по старой привычке называет ее "Ваше Высочество". Камилла, говорит Том, также умеет плавно переходить от неформального к формальному.

"Я из очень непринужденной семьи. Мы все собираемся за столом. Мы все любим еду. Мы все любим выпить", – говорится в книге.

Том наслаждался тем, что он описывает как "прекрасное, счастливое английское воспитание" в Уилтшире с отличной едой. Фирменным блюдом его матери была жареная курица.

Королева Камилла, Лора Лопес, Эндрю Паркер-Боулз и Том Паркер Боулз, Лора Лопес, Фото: Getty Images

Том – сын Камиллы и ее бывшего мужа, отставного армейского офицера Эндрю Паркера- Боулза, за ​​которого будущая королева вышла замуж в 1973 году и развелась в 1995 году. В 1995 году романтические отношения Камиллы с Чарльзом стали достоянием общественности, и Том оказался в центре внимания общественности благодаря ассоциации. Несмотря на все испытания, которые выпали на ее мать, а Камиллу многие обвиняли в распаде брака принца Чарльза с принцессой Дианой и ее последующей гибели, она всегда оставалась лучшей для своих детей.

"Она всегда была — и это не просто пиар — такой хорошей матерью", – подчеркивает Том.

Сейчас Паркер Боулз подумывает написать свой первый роман, который уже называет "большой старомодной приключенческой историей".

"Я живу по дедлайну, так что без него я никогда этого не сделаю. Рай для меня — это заглянуть в свой дневник и увидеть целую пустую неделю, не считая пары статей для написания и нескольких обедов вне дома", – подытожил он.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла отговорила мужа от встречи с принцем Гарри.