Син королеви Камілли сказав, що думає про її шлюб із Чарльзом III

Том Паркер Боулз пишається тим, що його мати з гідністю пройшла через усі випробування на шляху до свого щастя.

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49-річний британський письменник, ресторанний критик і син королеви Камілли Том Паркер Боулз у своїй останній книжці "Кулінарія і корона" розкрив харчові звички і гастрономічні уподобання монархів, пише Hello. Раніше він уникав говорити про королівську сім'ю, не кажучи вже про те, щоб писати про неї.

"Я знав, що кладу голову в пащу лева, але якщо я не можу зробити це зараз, після чверті століття написання статей про їжу, то коли я зможу це зробити?" – міркує він у бесіді з журналістами. Том одразу ж передбачає, що в деяких колах це буде сприйнято як кумівство.

Книжка "Кулінарія і корона" поєднує історію з рецептами, включно з кількома рецептами його матері, і містить страви, пов'язані з кожним монархом – від королеви Вікторії до короля Чарльза III – з понад 100 рецептами: від сніданку до державного бенкету і чаювання.

У книзі "Кулінарія і корона" зібрано понад 100 рецептів

"Цього б не сталося без палацу і короля. Він обійшов кожен куточок свого королівства, він знає фермерство – він герой фермерства", – говорить Том про монарха, описуючи його як "найдобрішу, найзнаменитішу, найпрекраснішу людину" з академічними знаннями та відповідями на будь-яке запитання.

За його словами, її мати та її чоловік дуже добре пасують одне одному.

"Вони добре працюють разом, і ми раді, що наша мама щаслива", – пише Паркер Боулз.

Автор книги розповідає, що роль його матері в королівській родині розвивалася органічно, що допомогло йому легше пристосуватися до її нового статусу. Том зізнається, що іноді, виголошуючи промову, за старою звичкою називає її "Ваша Високість". Камілла, каже Том, також уміє плавно переходити від неформального до формального.

"Я з дуже невибагливої родини. Ми всі збираємося за столом. Ми всі любимо їжу. Ми всі любимо випити", — йдеться в книзі.

Том насолоджувався тим, що він описує як "прекрасне, щасливе англійське виховання" у Вілтширі з чудовою їжею. Фірмовою стравою його матері була смажена курка.

Королева Камілла, Лора Лопес, Ендрю Паркер-Боулз і Том Паркер Боулз, Лора Лопес, Фото: Getty Images

Том – син Камілли та її колишнього чоловіка, відставного армійського офіцера Ендрю Паркера-Боулза, за якого майбутня королева вийшла заміж 1973 року і розлучилася 1995 року. У 1995 році романтичні стосунки Камілли з Чарльзом стали надбанням громадськості, і Том опинився в центрі уваги громадськості завдяки асоціації. Попри всі випробування, які випали на її матір, а Каміллу багато хто звинувачував у розпаді шлюбу принца Чарльза з принцесою Діаною та її подальшій загибелі, вона завжди залишалася найкращою для своїх дітей.

"Вона завжди була – і це не просто піар – такою хорошою матір'ю", — підкреслює Том.

Нині Паркер Боулз подумує написати свій перший роман, який уже називає "великою старомодною пригодницькою історією".

"Я живу за дедлайном, тож без нього я ніколи цього не зроблю. Рай для мене – це зазирнути у свій щоденник і побачити цілий порожній тиждень, не рахуючи кількох статей для написання і кількох обідів поза домом", – підсумував він.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла відмовила чоловіка від зустрічі з принцом Гаррі.