Син королеви Камілли став учасником нового кулінарного шоу

Том Паркер-Боулз є відомим ресторанним критиком і визнаним кулінарним письменником. Своєю любов'ю до їжі він зобов'язаний батькам.

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49-річний син королеви Камілли, Том Паркер-Боулз, з'явився в епізоді нового кулінарного шоу Prime Video "Ресторани Лондона зі Стефані Брукс" від кулінарної журналістки BBC Стефані Брукс, пише Hello.

Прем'єра проекту стартувала на початку цього року, і сценарист дає глядачам уявлення про найкращі ресторани, які може запропонувати Лондон. Оскільки Том — ресторанний критик і кулінарний письменник, його поява в програмі більш ніж гармонійна.

У другому епізоді шоу він і Стефані обідають в одному з лондонських гастрономічних закладів Wiltons, відомому тим, що там подають вишукані класичні страви, включно з морепродуктами і дичиною.

"Стефані Брукс — кулінарний журналіст BBC з великим досвідом роботи в ресторанній сфері. Лондон є домівкою для одних з найкращих гастрономічних закладів у світі, і в цьому серіалі Стефані дає вам уявлення про те, які найкращі інстаграмні, знакові та наповнені знаменитостями заклади, що тільки може запропонувати Лондон", — йдеться в описі програми.

Том Паркер-Боулз і Стефані Брукс Фото: Amazon Prime Video

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Том зі свого боку написав масу кулінарних оглядів. Він є автором безлічі кулінарних книг і навіть отримав нагороду Гільдії кулінарних письменників 2010 року за свої статті про британську їжу. Паркер-Боулз також працював ресторанним критиком The Mail on Sunday і співробітником Esquire UK.

Новий серіал Стефані — не перша його поява на телебаченні, оскільки Том брав участь у різних програмах, зокрема в MasterChef і Saturday Kitchen.

Писати про їжу Том почав після закінчення університету. За його словами, цим він зобов'язаний своїм батькам.

"Я виріс на фермі у Вілтширі і харчувався твердою англійською їжею. Мій батько був пристрасним садівником, а моя мати добре готувала", — зізнавався він.

Його 14-річний син Фредді та 16-річна донька Лола успадкували від батька любов до їжі.

"Мій син любить суші та китайську їжу, чим я дуже пишаюся. А моя донька любить італійську кухню. У нас удома є піч для піци, яку ви ставите на плиті, температура сягає 400 градусів, і ти сам робиш тісто і кладеш піцу. Діти цим одержимі", — розповідав Том.

Раніше Фокус писав, що син королеви Камілли розповів, що їдять і п'ють найбагатші люди на планеті.