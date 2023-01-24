Син королеви Камілли вперше з'явився на публіці після виходу скандальних мемуарів Гаррі

Том Паркер-Боулз не коментував одкровення герцога Сассекського з приводу Камілли.

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48-річний Том Паркер-Боулз, син королеви-консорта Великобританії Камілли – людина не публічна і вважає за краще триматися осторонь камер папараці. Однак після того, як принц Гаррі випустив свої мемуари, де другій дружині короля дісталося від скривдженого герцога Сассекського, кожна поява дітей цієї жінки від першого шлюбу стає інфоприводом. Зокрема, Hello пише про те, що Том був сфотографований у клубі Grouch в Лондоні цього тижня.

Таким чином пасинок Карла III вперше з'явився на публіці після публікації книги. Чоловік був у піднесеному настрої. Він одягнув яскраво-червону футболку, синю куртку та відповідно сині штани.

Том відомий не лише тим, що він похресник та пасинок британського короля. Паркер-Боулз завоював визнання як письменник та ресторанний критик. Він є автором семи кулінарних книг і у 2010 році отримав премію Гільдії письменників їжі за свої роботи про британську їжу. Чоловік відомий своїми виступами як суддя у численних телевізійних кулінарних шоу та своїми оглядами ресторанних страв по всій Великій Британії та за кордоном для GQ, Esquire та The Mail on Sunday.

Як відомо, у своїй книзі принц Гарі зізнався, що він та його брат Вільям просили батька не одружитися з Каміллою. Він не виключав, що мачуха буде жорсткою до нього. На цьому критика не закінчилась. Герцог Сассекський заявив, що у другої дружини його батька

"був розрахований порядок денний, щоб виправити свій публічний імідж жінки, яка проклала собі шлях до трону, зруйнувавши законний шлюб Чарльза".

У програмі "60 хвилин" принц зайшов так далеко, що назвав Каміллу "небезпечною" через зв'язки, які вона має зі ЗМІ.

"З обох сторін була відкрита готовність торгувати інформацією", – наголосив Гаррі.

Він також назвав свою мачуху "лиходієм" і "третім чоловіком у шлюбі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що робить королева Камілла, щоб виглядати молодшою, і чому вона разом із чоловіком хотіла змінити ім'я Кейт Міддлтон.