Сын королевы Камиллы впервые появился на публике после выхода скандальных мемуаров Гарри

Том Паркер-Боулз никак не комментировал откровения герцога Сассекского по поводу Камиллы.

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48-летний Том Паркер-Боулз, сын королевы-консорта Великобритании Камиллы – человек не публичный и предпочитает держаться в стороне от камер папарацци. Однако после того, как принц Гарри выпустил свои мемуары, где второй жене короля досталось от обиженного герцога Сассекского, каждое появление детей этой женщины от первого брака становится инфоповодом. В частности, Hello пишет о том, что Том был сфотографирован в клубе Grouch в Лондоне на этой неделе.

Таким образом пасынок Карла III впервые вышел в свет после публикации книги. Мужчина был в приподнятом настроении. Он надел ярко-красную футболку, синюю куртку и подходящие синие брюки.

Том известен не только тем, что он крестник и пасынок британского короля. Паркер-Боулз завоевал признание как писатель и ресторанный критик. Он является автором семи кулинарных книг и в 2010 году получил премию Гильдии писателей еды за свои работы о британской еде. Мужчина известен своими выступлениями в качестве судьи в многочисленных телевизионных кулинарных шоу и своими обзорами ресторанных блюд по всей Великобритании и за рубежом для GQ, Esquire и The Mail on Sunday.

Как известно, в своей книге принц Гари признался, что он и его брат Уильям просили отца не жениться на Камилле. Он не исключал, что мачеха будет жесткой к нему. На этом критика не закончилась. Герцог Сассекский заявил, что у второй жены его отца

"была рассчитанная повестка дня, чтобы исправить свой публичный имидж женщины, которая проложила себе путь к трону, разрушив законный брак Чарльза".

В программе "60 минут принц" зашел так далеко, что назвал Камиллу "опасной" из-за связей, которые она имеет со СМИ.

"С обеих сторон была открытая готовность торговать информацией", – подчеркнул Гарри.

Он также назвал свою мачеху "злодеем" и "третьим человеком в браке".

Напомним, ранее Фокус писал, что делает королева Камилла, чтобы выглядеть моложе, и почему она вместе с мужем хотела изменить имя Кейт Миддлтон.