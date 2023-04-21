"Вона вийшла заміж кохаючи". Син королеви-консорт Камілли виступив на захист матері

Том Паркер-Боулз виступив після того, як принц Гаррі назвав мачуху у своїх мемуарах "лиходійкою".

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Том Паркер-Боулз, син королеви-консорта від першого шлюбу, дав інтерв'ю та розкритикував скандального принца Гаррі за його різкі слова на адресу Камілли. Про це пише Daily Mail.

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі не надто чемно відгукувався про свою мачуху. Він назвав королеву-консорта "небезпечною" і "лиходійкою", заявивши, що вона "грала в довгу гру", щоб отримати корону.

Камілла вважала за краще не давати коментарів, але її син Том Паркер-Боулз розкритикував скандального принца Гаррі.

Камілла та її син Том

Він сказав у подкасті The News Agents: "Мене не хвилює, що хтось говорить — це не було якоюсь грою. Вона вийшла заміж за людину, яку кохала, ось що трапилося".

Том, який веде колонку в газеті Mail on Sunday, рідко говорить про свою матір публічно. Але він сказав, що йому не було "дивним" думати про свою матір як про королеву, сказавши: "Вона все ще моя мати... Я думаю, що зміни трапляються, але мене не хвилює, що хтось говорить".

Він зазначив, що король та його мати "відмінно справляються". І назвав свого вітчима доброю, доброю і розумною людиною, яка в багатьох своїх судженнях випередила свій час.

"Він турбувався про продовольчу безпеку, екологію, забруднення навколишнього середовища і таке інше. Але люди називали його божевільним і ексцентричним 20 років тому. Все, про що він говорив, тепер стало мейнстримом, і тепер ми дійсно турбуємося. Наскільки я розумію, він використовує своє становище на благо", — зазначив Том.

Син та дочка Камілли Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Згадав він і свого сина Фредді, котрий буде на коронації пажем своєї бабусі. За словами Тома, хлопчик товаришує з іншими, хто виконуватиме ролі пажів, тому він не надто переживає.

А близька подруга Камілли, леді Ленсдаун повідомила, що хоч королева-консорт і зберігає мовчання, але вона була "ображена" коментарями пасинка.

"Звичайно, її це турбує, звичайно, це боляче. Але вона не дозволяє цьому дістатися її. Її філософія завжди така: "Не роби з цього нічого, і все вляжеться — найменше сказано, швидше виправиться", — сказала подруга Камілли.

Коронація стане першим разом, коли принц Гаррі побачить свою мачуху після похорону королеви після того, як він випустив свою книгу і випустив в ефір серіал Netflix про нього і Меган Маркл.

Наперекір рішенню про те, що він буде присутній один, поки Меган залишається з дітьми пари в Каліфорнії, є побоювання, що церемонія буде незручною через гнів, який все ще відчувають члени королівської родини через мемуари Гаррі.

У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі стверджував, що він і принц Вільям благали свого батька не одружуватися знову, і розповів, що ставив питання, чи буде Камілла жорстока до нього, як "зла мачуха", заявивши, що Вільям "довго мав підозри в щодо "іншої жінки", за його словами, він і Вільям "умовляли" свого батька не одружуватися з Камілле, бо боялися, що вона стане їхньою "злою мачухою".

"Вона була лиходійкою. Вона була третьою в цьому шлюбі. Їй потрібно було реабілітувати свій імідж. Це робило її небезпечною через зв'язки, які вона налагоджувала в британській пресі", — заявив в інтерв'ю Андерсону Куперу.

Раніше стало відомо, що принц Вільям не планує миритися зі своїм братом. І, швидше за все, на коронації їхнє спілкування буде зведено до мінімуму.