"Она вышла замуж по любви". Сын королевы-консорт Камиллы выступил в защиту матери

Том Паркер-Боулз выступил после того, как принц Гарри назвал мачеху в своих мемуарах "злодейкой".

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Том Паркер-Боулз, сын королевы-консорта от первого брака, дал интервью и раскритиковал скандального принца Гарри за его резкие слова в адрес Камиллы. Об этом пишет Daily Mail.

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри не слишком вежливо отзывался о своей мачехе. Он назвал королеву-консорта "опасной" и "злодейкой", заявив, что она "играла в долгую игру", чтобы заполучить корону.

Камилла предпочла не давать комментариев, но ее сын, Том Паркер-Боулз раскритиковал скандального принца Гарри.

Камилла и ее сын Том

Он сказал в подкасте The News Agents: "Меня не волнует, что кто-то говорит — это не было какой-то игрой. Она вышла замуж за человека, которого любила, вот что случилось".

Том, который ведет колонку в газете Mail on Sunday, редко говорит о своей матери публично. Но он сказал, что ему не было "странным" думать о своей матери как о королеве, сказав: "Она все еще моя мать… Я думаю, что перемены случаются, но меня не волнует, что кто-то говорит".

Он отметил, что король и его мать "отлично справляются". И назвал своего отчима хорошим, добрым и умным человеком, который во многих своих суждениях опередил свое время.

"Он беспокоился о продовольственной безопасности, экологии, загрязнении окружающей среды и все такое. Но люди называли его сумасшедшим и эксцентричным 20 лет назад. Все, о чем он говорил, теперь стало мейнстримом, и теперь мы действительно беспокоимся. Насколько я понимаю, он использует свое положение во благо", — отметил Том.

Сын и дочь Камиллы Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Упомянул он и своего сына Фредди, который будет на коронации пажом своей бабушки. По словам Тома, мальчик дружит с прочими, кто будет исполнять роли пажей, так что он не слишком переживает.

А близкая подруга Камиллы, леди Лэнсдаун сообщила, что хоть королева-консорт и хранит молчание, но она была "обижена" комментариями пасынка.

"Конечно, ее это беспокоит, конечно, это больно. Но она не позволяет этому добраться до нее. Ее философия всегда такова:" Не делай из этого ничего, и все уляжется — меньше всего сказано, скорее исправится", — сказала подруга Камиллы.

Коронация станет первым разом, когда принц Гарри увидит свою мачеху после похорон королевы, после того, как он выпустил свою книгу и выпустил в эфир сериал Netflix о нем и Меган Маркл.

Несмотря на решение о том, что он будет присутствовать один, пока Меган остается с детьми пары в Калифорнии, есть опасения, что церемония будет неловкой из-за гнева, который все еще испытывают члены королевской семьи из-за мемуаров Гарри.

В своих мемуарах "Запасной" Гарри утверждал, что он и принц Уильям умоляли своего отца не жениться снова, и рассказал, что задавался вопросом, будет ли Камилла жестока к нему, как "злая мачеха", заявив, что Уильям "долго питал подозрения в отношении "другой женщины". По его словам, он и Уильям "умоляли" своего отца не жениться на Камилле, потому что боялись, что она станет их "злой мачехой".

"Она была злодейкой. Она была третьей в этом браке. Ей нужно было реабилитировать свой имидж. Это делало ее опасной из-за связей, которые она налаживала в британской прессе", — заявил в интервью Андерсону Куперу.

Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям не планирует мириться со своим братом. И, скорей всего, на коронации их общение будет сведено к минимуму.