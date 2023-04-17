Принц Уильям не планирует мириться со своим младшим братом, принцем Гарри

Коронация станет первым разом, когда принц Гарри и принц Уильям увидят друг друга с тех пор, как в январе были опубликованы мемуары герцога Сассекского "Запасной".

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Принц Гарри и принц Уильям не планируют организовывать встречу "примирения" во время коронации короля Карла III 6 мая. Об этом пишет Express.

По словам королевского эксперта, 38-летний Гарри в субботу поговорил "по душам" со своим отцом, королем Карлом III, в попытке ослабить напряженность в отношениях между парой. Однако в его общении с 40-летним принцем Уильямом не было достигнуто большого прогресса.

Также известно, что у братьев не будет времени встретиться во время короткой поездки принца Гарри в Великобританию на коронацию его отца. Редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард сказала The Sun, что, по ее мнению, у Гарри и Уильяма "очень плотные графики" и что обсуждение их отношений будет "в другой раз".

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Г-жа Сьюард рассказала, что рада, что Гарри поговорил с королем Карлом, потому что это "облегчило путь к сближению". Встреча принца Гарри и принца Уильяма состоится впервые после выхода скандальной книги герцога Сассекского "Запасной", которая содержит несколько обвинений в адрес высокопоставленных членов королевской семьи, таких как принц Уильям и королева-консорт Камилла.

Напомним, Букингемский дворец заявил, что принц Гарри примет участие в коронации своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако его супруга Меган Маркл не присоединиться к исторической церемонии.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон сказала Меган Маркл "сидеть сзади", если она придет на коронацию.