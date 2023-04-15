Кейт Миддлтон сказала Меган Маркл "сидеть сзади", если она придет на коронацию
Королевский эксперт утверждает, что принцесса Кейт запретила невестке Меган Маркл присутствовать на предстоящей коронации короля Карла.
Бывший журналист BBC Том Бауэр, написавший бестселлер "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", рассказал, что, по его мнению, герцогиня Сассекская, возможно, действительно хотела посетить историческое событие. Об этом он заявил в интервью GB News.
"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешала Меган приехать и сказала, что она "ни при каких обстоятельствах не допустит ее туда, — заявил автор. — И если бы она [Маркл] действительно пришла, ей пришлось бы сидеть сзади".
Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца в мае, но Меган Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцессой Лилибет и принцем Арчи, чей 4-й день рождения приходится на день проведения исторического мероприятия.
Бауэр назвал решение 38-летнего принца Гарри, принятое после длительных переговоров, "уродливым компромиссом".
"Я действительно думаю, что для королевской семьи присутствие Гарри конституционно важно, — продолжил Бауэр. — Не дай Бог, все Кембриджские умерли, у нас был бы король Гарри на троне после Карла, так что он должен быть там".
Эксперт также объяснил, почему принц Гарри, скорее всего, не появится с работающими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца после коронации.
"Если он позволит Гарри выйти на балкон, у него должен быть принц Эндрю на балконе, а два принца-ренегата перед публикой будут очень плохим началом правления короля Карла", — заявил королевский эксперт.
Также Фокус писал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям относятся к отсутствию Меган Маркл на коронации.