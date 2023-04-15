Кейт Миддлтон сказала Меган Маркл "сидеть сзади", если она придет на коронацию

Королевский эксперт утверждает, что принцесса Кейт запретила невестке Меган Маркл присутствовать на предстоящей коронации короля Карла.

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Бывший журналист BBC Том Бауэр, написавший бестселлер "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", рассказал, что, по его мнению, герцогиня Сассекская, возможно, действительно хотела посетить историческое событие. Об этом он заявил в интервью GB News.

"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешала Меган приехать и сказала, что она "ни при каких обстоятельствах не допустит ее туда, — заявил автор. — И если бы она [Маркл] действительно пришла, ей пришлось бы сидеть сзади".

Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца в мае, но Меган Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцессой Лилибет и принцем Арчи, чей 4-й день рождения приходится на день проведения исторического мероприятия.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри принц и Меган Маркл Фото: Getty

Бауэр назвал решение 38-летнего принца Гарри, принятое после длительных переговоров, "уродливым компромиссом".

"Я действительно думаю, что для королевской семьи присутствие Гарри конституционно важно, — продолжил Бауэр. — Не дай Бог, все Кембриджские умерли, у нас был бы король Гарри на троне после Карла, так что он должен быть там".

Эксперт также объяснил, почему принц Гарри, скорее всего, не появится с работающими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца после коронации.

"Если он позволит Гарри выйти на балкон, у него должен быть принц Эндрю на балконе, а два принца-ренегата перед публикой будут очень плохим началом правления короля Карла", — заявил королевский эксперт.

Также Фокус писал, как Кейт Миддлтон и принц Уильям относятся к отсутствию Меган Маркл на коронации.