Кейт Міддлтон сказала Меган Маркл "сидіти позаду", якщо вона прийде на коронацію
Королівський експерт стверджує, що принцеса Кейт заборонила невістці Меган Маркл бути присутньою на майбутній коронації короля Карла.
Колишній журналіст BBC Том Бавер, який написав бестселер "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами", розповів, що, на його думку, герцогиня Сассекська, можливо, справді хотіла відвідати історичну подію. Про це він заявив в інтерв'ю GB News.
"Ми всі повинні бути вдячні за те, що Кейт, зрештою, я думаю, завадила Меган приїхати і сказала, що вона "за жодних обставин не допустить її туди, — заявив автор. — І якби вона [Маркл] справді прийшла, їй довелося б сидіти ззаду».
Букінгемський палац підтвердив, що принц Гаррі буде присутній на коронації свого батька в травні, але Меган Маркл залишиться в Каліфорнії зі своїми дітьми, принцесою Лілібет та принцом Арчі, чий день народження припадає на день проведення історичного заходу.
Бавер назвав рішення 38-річного принца Гаррі, ухвалене після тривалих переговорів, "потворним компромісом".
"Я дійсно думаю, що для королівської сім'ї присутність Гаррі конституційно важлива, — продовжив Бавер. — Не дай Боже, всі Кембриджські померли, у нас був би король Гаррі на троні після Карла, тож він має бути там".
Експерт також пояснив, чому принц Гаррі, найімовірніше, не з'явиться з членами королівської родини що працюють на балконі Букінгемського палацу після коронації.
"Якщо він дозволить Гаррі вийти на балкон, у нього має бути принц Ендрю на балконі, а два принца-ренегати перед публікою будуть дуже поганим початком правління короля Карла", — заявив королівський експерт.
Також Фокус писав, як Кейт Міддлтон та принц Вільям ставляться до відсутності Меган Маркл на коронації.