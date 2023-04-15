Кейт Міддлтон сказала Меган Маркл "сидіти позаду", якщо вона прийде на коронацію

Королівський експерт стверджує, що принцеса Кейт заборонила невістці Меган Маркл бути присутньою на майбутній коронації короля Карла.

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Колишній журналіст BBC Том Бавер, який написав бестселер "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами", розповів, що, на його думку, герцогиня Сассекська, можливо, справді хотіла відвідати історичну подію. Про це він заявив в інтерв'ю GB News.

"Ми всі повинні бути вдячні за те, що Кейт, зрештою, я думаю, завадила Меган приїхати і сказала, що вона "за жодних обставин не допустить її туди, — заявив автор. — І якби вона [Маркл] справді прийшла, їй довелося б сидіти ззаду».

Букінгемський палац підтвердив, що принц Гаррі буде присутній на коронації свого батька в травні, але Меган Маркл залишиться в Каліфорнії зі своїми дітьми, принцесою Лілібет та принцом Арчі, чий день народження припадає на день проведення історичного заходу.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі принц та Меган Маркл Фото: Getty

Бавер назвав рішення 38-річного принца Гаррі, ухвалене після тривалих переговорів, "потворним компромісом".

"Я дійсно думаю, що для королівської сім'ї присутність Гаррі конституційно важлива, — продовжив Бавер. — Не дай Боже, всі Кембриджські померли, у нас був би король Гаррі на троні після Карла, тож він має бути там".

Експерт також пояснив, чому принц Гаррі, найімовірніше, не з'явиться з членами королівської родини що працюють на балконі Букінгемського палацу після коронації.

"Якщо він дозволить Гаррі вийти на балкон, у нього має бути принц Ендрю на балконі, а два принца-ренегати перед публікою будуть дуже поганим початком правління короля Карла", — заявив королівський експерт.

Також Фокус писав, як Кейт Міддлтон та принц Вільям ставляться до відсутності Меган Маркл на коронації.