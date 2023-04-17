Принц Гарри поговорил с отцом "по душам", прежде чем согласиться посетить коронацию

6 мая 2023 года герцог Сассекский посетит официальное событие без Меган Маркл.

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Принц Гарри "поговорил по душам" с отцом перед тем, как согласиться посетить его коронацию. Об этом пишет Daily Mail.

Предположения о том, посетят ли герцог и герцогиня Сассекские в следующем месяце церемонию коронации Карла III, наконец-то прекратились. В отчете издания говорится, что младший наследник монарха решил посетить событие после того, как отец и сын "поговорили по душам". Также утверждается, что именно король подвиг его согласиться на участие.

12 апреля 2023 года представитель Букингемского дворца заявил, что принц Гарри в следующем месяце посетит коронацию британского короля Карла III, но его жена Меган останется в Калифорнии с детьми.

Карл ІІІ будет коронован в лондонском Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 на церемонии, исполненной великолепия, традиции которого достигают сотни лет.

По словам некоторых королевских инсайдеров, личный диалог между ними обеими показал, что обе стороны имели "готовность и желание исправиться". Они также утверждали, что Гарри, согласившись посетить церемонию, доказал, что хочет "продемонстрировать поддержку своего отца". В отчете также говорится, что герцог Сассекский останется в бывшем британском доме Фрогмор Коттедж, из которого король Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Хотя принц Гарри будет присутствовать на коронации, королевский эксперт заявил, что, вероятно, он будет исключен из ключевых частей церемонии, включая финал на балконе Букингемского дворца.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл заявил, что принц Гарри будет "собирать анекдоты о своем следующем нападении на свою семью", пока он будет в Великобритании на коронации короля Карла. Он также утверждал, что Гарри будет трудно "целовать руку королевы Камиллы" после последствий его мемуаров "Spare", в которых он назвал свою мачеху "злодейкой" и предупредил, что она "опасна".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, Букингемский дворец представил коллекцию фарфора ко дню коронации Карла ІІІ.

Также Фокус писал о приглашенных музыкантах на коронацию Карла ІІІ.