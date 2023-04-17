Принц Гаррі поговорив з батьком "по душах", перш ніж погодитися відвідати коронацію

6 травня 2023 герцог Сассекський відвідає офіційну подію без Меган Маркл.

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Принц Гаррі "поговорив по душах" з батьком перед тим, як погодитися відвідати його коронацію. Про це пише Daily Mail.

Припущення про те, чи відвідають герцог і герцогиня Сассекські наступного місяця церемонію коронації короля Карла ІІІ, нарешті припинилися. У звіті видання сказано, що молодщий спадкоємець монарха вирішив відвідати подію після того, як батько і син "поговорили по душах". Також стверджується, що саме король підштовхнув його погодитися на участь.

12 квітня 2023 представник Букінгемського палацу заявив, що принц Гаррі наступного місяця відвідає коронацію британського короля Карла ІІІ, але його дружина Меган залишиться в Каліфорнії з дітьми.

Карл ІІІ буде коронований у лондонському Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 на церемонії, сповненій пишноти, традиції якої сягають сотні років.

За словами деяких королівських інсайдерів, особистий діалог між ними обома показав, що обидві сторони мали "готовність і бажання виправитися". Вони також стверджували, що Гаррі, погодившись відвідати церемонію, довів, що він хоче "продемонструвати підтримку свого батька". У звіті також зазначено, що герцог Сассекський залишиться в колишньому британському будинку Фрогмор Котедж, з якого король Карл ІІІ виселив принца Гаррі і Меган Маркл.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Хоча принц Гаррі буде присутній на коронації, королівський експерт заявив, що він, ймовірно, буде виключений з ключових частин церемонії, включаючи фінал на балконі Букінгемського палацу.

Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл заявив, що принц Гаррі "збиратиме анекдоти про свій наступний напад на свою родину", поки він буде у Великобританії на коронації короля Карла. Він також стверджував, що Гаррі буде важко "цілувати руку королеви Камілли" після наслідків його мемуарів "Spare", у яких він назвав свою мачуху "лиходійкою" і попередив, що вона "небезпечна". Він також сказав, що у нього були "складні почуття щодо отримання вітчима, який, як я думав, нещодавно пожертвував мною на своєму особистому піар-алтарі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Букінгемський палац представив колекцію порцеляни до дня коронації Карла ІІІ.

Також Фокус писав про запрошених музикантів на коронацію Карла ІІІ.