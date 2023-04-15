Букінгемський палац випустив колекцію порцеляни з нагоди коронації короля Карла III

Нова колекція пам'ятної порцеляни, присвячена коронації, була створена в "чоловічому" синьому кольорі, що відображає образ першого монарха-чоловіка за 70 років.

Related video

Фонд Royal Collection Trust представив колекцію офіційної порцеляни, присвячену коронації короля Карла III.

Королівська порцеляна, вироблена в Сток-он-Тренті, прикрашена спеціально замовленим новим королівським гербом, королівським вензелем і гірляндою з лаврового листя, що символізує мир, на тлі яскраво-синього кольору.

"У декоративній рамці дубове листя, що втілює силу і довголіття, розташоване поряд з емблемами чотирьох народів Сполученого Королівства — будяк, троянда, трилисник і нарцис — у переплетеній стрічці, що символізує партнерство між Їх величностями", — йдеться у заяві.

Королівська порцеляна Фото: Royal Collection Trust

Порцеляна зроблена з глини, здобутої в Девоні та Корнуоллі, яка потім відливається, обпалюється і прикрашається вручну в Сток-он-Тренті, де з покоління в покоління виготовляється фарфор для королівських урочистостей.

Потім порцеляна вручну обробляється 22-каратним золотом, в якому беруть участь понад 50 ремісників на 12 фабриках.

Королівська порцеляна Фото: Royal Collection Trust

Колекція, в якій представлені предмети, виготовлені в кожній частині Великобританії, включає: кавовий кухоль, таблетку, десертну тарілку і чашку із блюдцем. А також набір із чотирьох сувенірних ложок, кожна з яких прикрашена намальованим вручну елементом коронації: державою, скіпетром, короною та королівським вензелем.

Королівська порцеляна Фото: Royal Collection Trust

Нагадаємо, коронація короля Карла III відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Раніше Фокус писав, що король Карл з'явиться на коронацію в розкішному золотому одязі своєї матері.