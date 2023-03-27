Король Карл з'явиться на коронації в розкішному золотому вбранні своєї матері

Раніше золоте вбрання одягала королева Єлизавета II. Його зробили у Шотландії та прикрасили дорогоцінною вишивкою.

Related video

У травні 2023 року у Великій Британії відбудеться історична подія — коронація нового короля Карла III та його дружини, королеви-консорту Камілли. Це буде перша коронація британського монарха за майже 70 років, відколи на трон зійшла Єлизавета II, мати Карла. І церемонія буде розкішною, хоч і пройде за спрощеним сценарієм. Відомо, що король одягне особливе золоте вбрання. Про це пише Daily Mail.

Коронація — це символічний акт, що підтверджує початок правління нового глави держави. Вона супроводжується низкою традиційних ритуалів, які мають стародавнє коріння і відбивають роль монарха в суспільстві. Тож коронація Карла III, яка відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві, проходитиме у кілька етапів.

Церемонія розпочнеться з того, що Карл III прибуде до абатства у супроводі своєї родини та знатних гостей. Він буде одягнений у особливе золоте вбрання з шовку, яке раніше одягала його мати на свою власну коронацію.

Британці жартують над тим, як король виглядатиме у вбранні Фото: Royal Collection Trust

Це вбрання було пошито спеціально для Єлизавети II з матеріалу, який виробляють лише в одному шотландському селі. Воно прикрашено вишивкою із символів усіх країн Співдружності.

В абатстві Карла III зустрічатиме архієпископ Кентерберійський – духовний лідер Англіканської церкви. Він проведе церемонію помазання, благословення та посвяти нового монарха. На голову Карла III буде покладено корону святого Едуарда — золоту корону XVII століття, яка зберігається в Тауері. Він також отримає інші символи королівської влади: державу, скіпетр та обручку. Всі ці предмети мають велику історичну цінність і використовуються лише за коронацій.

Одночасно з Карлом III буде короновано і його дружину Каміллу, яка отримає титул королеви-консорта. Це означає, що вона не є спадкоємицею трону, а лише дружиною короля. Її церемонія буде менш урочистою та складною, ніж у її чоловіка.

Після церемонії в абатстві Карл III та Камілла візьмуть участь у коронаційній ході вулицями Лондона. Хода закінчиться біля Букінгемського палацу, де Карл III і Камілла з'являться на балконі перед натовпом.

Коронація королеви Єлизавети

За традицією над палацом пролетять літаки Королівських ВПС, залишаючи за собою кольорові смуги диму. Потім на честь короля буде зроблено салют із 41 гармати.

Коронація буде не лише офіційним, а й народним святом. У всій країні влаштовуватимуться вуличні вечірки.

Крім того, у Віндзорському замку пройде концерт за участю зірок та особливого "коронаційного хору". Концерт транслюватиметься по телебаченню та закінчиться світловим шоу з використанням дронів.

Коронація Карла ІІІ стане унікальною подією в історії Великобританії. Вона поєднуватиме у собі древні традиції та сучасні елементи, демонструючі роль монарха у XXI столітті.

Але досі невідомо, чи буде присутнім на коронації принц Гаррі та Меган Маркл. Запрошення їм надіслали, але герцоги Сассекські так і не дали чіткої відповіді.