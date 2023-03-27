Король Карл появится на коронации в роскошном золотом облачении своей матери

Ранее золотое облачение надевала королева Елизавета II. Его сделали в Шотландии и украсили драгоценной вышивкой.

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В мае 2023 года в Великобритании состоится историческое событие — коронация нового короля Карла III и его жены, королевы-консорта Камиллы. Это будет первая коронация британского монарха за почти 70 лет, с тех пор как на трон взошла Елизавета II, мать Карла. И церемония будет роскошной, хоть и пройдет по упрощенному сценарию. Известно, что король наденет особенное золотое облачение. Об этом пишет Daily Mail.

Коронация — это символический акт, подтверждающий начало правления нового главы государства. Она сопровождается рядом традиционных ритуалов, которые имеют древние корни и отражают роль монарха в обществе. Так что коронация Карла III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, будет проходить в несколько этапов.

Церемония начнется с того, что Карл III прибудет в аббатство в сопровождении своей семьи и знатных гостей. Он будет одет в особое золотой облачение из шелка, которое ранее надевала его мать на свою собственную коронацию.

Британцы шутят над тем, как король будет выглядеть в облачении Фото: Royal Collection Trust

Это облачение было сшито специально для Елизаветы II из материала, который производят только в одной шотландской деревне. Плащ украшен вышивкой из символов всех стран Содружества.

В аббатстве Карла III будет встречать архиепископ Кентерберийский — духовный лидер Англиканской церкви. Он проведет церемонию помазания, благословения и посвящения нового монарха. На голову Карла III будет возложена корона святого Эдуарда — золотая корона XVII века, которая хранится в Тауэре. Он также получит другие символы королевской власти: державу, скипетр и кольцо. Все эти предметы имеют большую историческую ценность и используются только при коронациях.

Одновременно с Карлом III будет коронована и его супруга Камилла, которая получит титул королевы-консорта. Это означает, что она не является наследницей трона, а лишь супругой короля. Ее церемония будет менее торжественной и сложной, чем у ее мужа.

После церемонии в аббатстве Карл III и Камилла примут участие в коронационном шествии по улицам Лондона. Шествие закончится у Букингемского дворца, где Карл III и Камилла появятся на балконе перед толпой.

Коронация королевы Елизаветы

По традиции, над дворцом пролетят самолеты Королевских ВВС, оставляя за собой цветные полосы дыма. Затем в честь короля будет произведен салют из 41 пушки.

Коронация будет не только официальным, но и народным праздником. Во всей стране будут устраиваться уличные вечеринки.

Кроме того, в Виндзорском замке пройдет концерт с участием звезд и особенного "коронационного хора". Концерт будет транслироваться по телевидению и закончится световым шоу с использованием дронов.

Коронация Карла III станет уникальным событием в истории Великобритании. Она будет сочетать в себе древние традиции и современные элементы, отражая роль монарха в XXI веке.

Но до сих пор неизвестно, будет ли присутствовать на коронации принц Гарри и Меган Маркл. Приглашение им отправили, но герцоги Сассекские так и не дали четкого ответа.