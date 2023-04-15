Букингемский дворец выпустил коллекцию фарфора по случаю коронации короля Карла III

Новая коллекция памятного фарфора, приуроченная к коронации, была создана в "мужском" синем цвете, отражающем образ первого монарха-мужчины за 70 лет.

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Фонд Royal Collection Trust представил коллекцию официального фарфора, приуроченную к коронации короля Карла III.

Королевский фарфор, произведенный в Сток-он-Тренте, украшен специально заказанным новым королевским гербом, королевским вензелем и гирляндой из лавровых листьев, символизирующих мир, на фоне ярко-синего цвета.

"В декоративной рамке дубовые листья, олицетворяющие силу и долголетие, расположены рядом с эмблемами четырех народов Соединенного Королевства — чертополох, роза, трилистник и нарцисс — в переплетенной ленте, которая символизирует партнерство между Их Величествами", — говорится в заявлении.

Королевский фарфор Фото: Royal Collection Trust

Фарфор сделан из глины, добытой в Девоне и Корнуолле, которая затем отливается, обжигается и украшается вручную в Сток-он-Тренте, где из поколения в поколение изготавливается фарфор для королевских торжеств.

Затем фарфор вручную отделывается 22-каратным золотом, в котором участвуют более 50 ремесленников на 12 фабриках.

Королевский фарфор Фото: Royal Collection Trust

Коллекция, в которой представлены предметы, произведенные в каждой части Великобритании, включает в себя: кофейную кружку, таблетницу, десертную тарелку и чашку с блюдцем. А также набор из четырех сувенирных ложек, каждая из которых украшена нарисованным вручную элементом коронации: державой, скипетром, короной и королевским вензелем.

Королевский фарфор Фото: Royal Collection Trust

Напомним, коронация короля Карла ||| состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Ранее Фокус писал, что король Карл появится на коронации в роскошном золотом облачении своей матери.